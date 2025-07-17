Senato, 9,1 Milyar Dolarlık Kesinti Tasarısını Kabul Etti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump tarafından talep edilen 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisi içeren yasa tasarısını kabul etti.

Sabah erken saatlerde yapılan oylamada tasarı, 48'e karşı 51 oyla Senato'dan geçti.

Cumhuriyetçiler arasında Maine Senatörü Susan Collins ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski'nin karşı çıktığı 9,1 milyar dolarlık federal kesinti paketi, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde büyük kesintiler içeriyor. Kesintinin 8 milyar doları dış yardımlara, 1,1 milyar doları da kamu yayıncılığına yönelik.

Bu federal kesintilerin ülkenin artan borcu üzerindeki etkisinin çok az olacağı, Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve Kamu Yayın Servisi (PBS) gibi kamu yayıncılığı yapan kuruluşlar ile ABD'nin yurt dışındaki gıda yardım programları üzerindeki etkisinin ise büyük olacağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında "taraflı" oldukları gerekçesiyle basın kuruluşları NPR ve PBS'e yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Donald Trump yönetiminin "bütçede tasarruf" amacıyla talep ettiği ve dış yardımlarla söz konusu medya kuruluşlarının bütçelerini kapsayan 9,4 milyar dolarlık ilk harcama kesintisi paketi 12 Haziran'da Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı. Ancak özellikle Demokratlar arasında, dış yardımlarda yapılacak kesintilerin dünyada ölümlere yol açacağı ve ABD'nin dünyadaki konumuna zarar vereceği gerekçesiyle tasarı Senato kanadında tartışmalara neden olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçilerin de itirazı üzerine 300 milyon dolarlık değişiklik yapılarak dün Senatoda oylandığı için tasarının yarın tekrar Temsilciler Meclisinde oya sunulması gerekiyor.

Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisinden de geçip son olarak Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor.