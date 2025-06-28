Senato, Trump'ın İran'a Askıya Alınan Askeri Yetkisini Reddetti - Son Dakika
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Senato, Trump'ın İran'a Askıya Alınan Askeri Yetkisini Reddetti

28.06.2025 12:12
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Demokratlar tarafından sunulan tasarı, Trump’ın İran'a karşı askeri harekat yetkisini engellemeyi hedefliyordu.

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri harekatta bulunmasını engellemek amacıyla Demokratların öncülüğünde sunulan tasarıyı reddetti.

Demokrat Senatör Tim Kaine tarafından 16 Haziran'da sunulan, Trump'ın, Kongre'den yetki almadan İran'a karşı askeri harekatta bulunmasını engellemeye yönelik tasarı, Senato'da 47'ye karşı 53 oyla reddedildi.

Vietnam Savaşı sırasında ABD'de tek taraflı başkanlık yetkilerinin "askeri düşmanlıklara girişmesini kısıtlamak" için çıkarılan "1973 Savaş Yetkileri Kararnamesi'ne atıfta bulunan yasa tasarısının oylanması öncesinde konuşan Kaine, "Bu hafta yaşanan olayların, savaşın tek bir kişinin kararlarına bırakılamayacak kadar büyük bir mesele olduğunu gösterdiğini düşünüyorum." dedi.

Kaine, 16 Haziran'da, Trump'ın Kongre onayı olmadan İran ile askeri bir çatışmaya girmesini önlemek amacıyla "Savaş Yetkileri Kararı" adlı karar tasarısı sunmuştu.

ABD ordusunun İran'a karşı "doğrudan bir eyleminin açık bir Kongre onayı veya resmi bir savaş ilanı gerektireceği" kaydedilen tasarıda, "ABD Anayasası'na göre savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongre'ye ait." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tim Kaine, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senato, Trump'ın İran'a Askıya Alınan Askeri Yetkisini Reddetti - Son Dakika

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