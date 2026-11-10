Senatör Kawas, Trump'ın İsrail yardımını bitirme kararını halkın zaferi olarak gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Senatör Kawas, Trump'ın İsrail yardımını bitirme kararını halkın zaferi olarak gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

New York senatörü seçilen Filistin asıllı Aber Kawas, Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımı yıl sonuna kadar durduracağı açıklamasını 'halkın zaferi' diye nitelendirdi. Kawas, yaklaşık üç yıldır yardımın kesilmesini isteyen Amerikalılar için bunun kazanım olduğunu söyledi.

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde New York eyalet senatörü seçilen Filistin asıllı Aber Kawas, Başkan Donald Trump'ın İsrail'e askeri yardımı sonlandıracağına ilişkin açıklamasını "halkın zaferi" olarak nitelendirdi.

CNN'e konuşan Kawas, New Yorkluların ve ülkenin dört bir yanından birçok kişinin vergilerinin savaşa, soykırıma ve yabancı ordulara yardıma değil, kendi topluluklarına yatırım olarak kullanılması için mücadele ettiğini söyledi.

Kawas, Trump'ın İsrail'le ilgili bazı alanlarda geri adım atmasının, yaklaşık üç yıldır İsrail'e askeri yardımın durdurulmasını isteyen "Amerikalılar için bir zafer" sayılması gerektiğini belirtti.

Filistin asıllı Kawas, siyasetçilerin bu adımı yalnızca mali değil ahlaki bir mesele olduğu için atmasını istediklerini ifade etti.

3 Kasım'daki seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 75'ini alan Kawas, New York Eyalet Senatosuna seçilen Filistin kökenli ve başörtülü ilk kişi olmuştu.

Kawas, sonuçların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih yazdık." ifadesini kullanmıştı.

"Artık İsrail'e para vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

Kaynak: AA
Donald TrumpFilistinNew YorkPolitikaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:21:34. #7.13#
SON DAKİKA: Senatör Kawas, Trump'ın İsrail yardımını bitirme kararını halkın zaferi olarak gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android