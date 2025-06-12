Senatör Padilla, Noem'in Basın Toplantısından Zorla Çıkarıldı

NEW ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, Los Angeles'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında soru sormak isteyen California'nın Demokrat Senatörü Alex Padilla zorla dışarı çıkarıldı.

Noem, ICE karşıtı protestolarla ülke gündemine oturan Los Angeles'taki ICE operasyonları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Noem konuşmasına devam ederken soru sormak isteyen California Senatörü Alex Padilla'nın soru sormasına ve konuşmasına izin verilmedi.

Padilla, "Ben Senatörüm ve Bakan'a bir sorum var." diye seslenmesine rağmen en az 3 güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından dışarı çıkarıldı.

Sosyal medyaya da düşen görüntülerde, Padilla'nın salonun dışında görevlilere, "Elinizi üzerimden çekin." diyerek bağırdığı ve ellerini havaya kaldırmasına rağmen arkasından itilerek uzaklaştırıldığı görüldü.