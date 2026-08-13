Senatörlerden USS Abraham Lincoln İçin İnceleme Çağrısı - Son Dakika
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Senatörlerden USS Abraham Lincoln İçin İnceleme Çağrısı

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Demokrat Senatörler, USS Abraham Lincoln'daki kötü yaşam koşulları için inceleme istedi.

ABD'de Demokrat Senatörler Richard Blumenthal ve Ruben Gallego, Orta Doğu'da konuşlu USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde askerlerin yaşam koşullarında sorunlar olduğuna yönelik iddiaların ardından inceleme yapılması çağrısında bulundu.

USS Abraham Lincoln gemisi, Orta Doğu'daki görevinin uzunluğu ve asker yakınlarının gemideki moral, güvenlik ve yaşam koşullarına ilişkin şikayetlerinin ardından yeniden Senatörlerin gündemine geldi.

Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e ve ABD donanmasından sorumlu müsteşar Hung Cao'ya yazdığı açık mektupta, geminin görevinin mayısta sonlanması gerektiğini ancak belirsiz şekilde uzatıldığını hatırlattı.

Gemideki temel malzemelerde azalma, su kirliliği, tesisat sorunları, askerlerin kötüleşen ruh sağlığı, güvenlik endişeleri ve yardım paketlerinin ulaşmasının aylarca sürmesi yönündeki iddialara dikkati çeken Blumenthal, bunların "acilen incelenmesi" gerektiğini belirtti.

Blumenthal, "Yönetim, bölgede uzun süreli askeri harekat ya da daha kapsamlı uçak gemisi varlığı amaçlıyorsa bugünkü operasyonel ihtiyaçlarının, yarın hazırlık anlamında krize yol açmasının önüne nasıl geçeceğini açıklamalıdır." ifadesini kullandı.

Bir diğer Demokrat Senatör Ruben Gallego da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "geminin görev süresinin uzatılmasıyla birçok askerin denize atlamaya teşebbüs ettiğine" ilişkin bir haberi alıntıladı.

Durumu "korkunç" şeklinde nitelendiren Gallego, Kongre üyelerinden oluşan bir delegenin gemide denetim yapmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

MS NOW kanalına konuşan bazı asker aileleri de İran'a karşı saldırılarda görev alan USS Abraham Lincoln'da bulunan yakınlarının, gemideki şartların zorluğu ve uzun görev süresi konusunda endişeli olduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

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