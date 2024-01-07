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Senden Önce dizisinin çekimleri başladı, oyuncular karakterlerini anlattı - Son Dakika
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Senden Önce dizisinin çekimleri başladı, oyuncular karakterlerini anlattı

Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Senden Önce' dizisinin çekimleri Şile'de başladı. Oyuncular, diziye ve karakterlerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Dizi, ihanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı bir hikayeyi izleyicilere sunacak.

Senden Önce dizisinin çekimleri başladı, oyuncular karakterlerini anlattı
07.01.2024 - 12:27,
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Yakında izleyici karşısına çıkacak 'Senden Önce' dizisinin çekimlerine Şile'de başlandı. Oyuncular diziye, yayınlanan ilk tanıtıma ve karakterlerine dair samimi açıklamalar yaptı.

Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın alışılmışın dışında bambaşka karakterlere hayat vereceği dizinin ekrana gelen ilk tanıtımı da gizemli sahneleriyle hikayeye dair merakı iyice arttırmıştı.

NAVRUZ: HİKAYEYİ OKUDUKÇA, DİNLEDİKÇE ÇOK HEYECANLANDIM

Hakan karakterinin bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok farklı olduğuna değinen Alp Navruz "Hakan, Türkiye'de inşaat sektörüyle ilgilenen çok zengin ailelerden biri. Baktığımızda güçlü bir insan ama aslında aşka aç bir karakter. Anne sevgisi ve aile sevgisiyle büyütülmüş. O yüzden aile kurma özlemi olan bir insan. Fakat tanıtımda da gördüğümüz gibi aslında durum biraz farklı. Bakıldığında iki kadın arasında kalmış gibi bir durum var ama; aslında hikayenin çok derininde bombalar var. Her bölüm tuhaf bir bomba patlıyor. Hakan aslında bu hikayede daha sevebileceğimiz biri diyelim" ifadelerini kullandı.

Senden Önce'ye 'evet' demesinin nedenlerine de değinen oyuncu, "Daha önce çok çeşitli karakterler oynadım. Kariyer yönetimi gereği de farklı karakterler seçmeye özen gösteriyorum. Hakan karakteri de bir kere çok farklı ve içime çok sindi. Onun dışında hikayeyi okudukça, dinledikçe çok heyecanlandım. Bunlar zaten kabul etmem için yeterli oldu" dedi.

ŞAHİNKAYA: DİZİMİZ ÇOK SÜRPRİZLİ

Senden Önce'nin çok sürprizli bir dizi olduğuna değinen Nilperi Şahinkaya, "Dizimiz zaten çok sürprizli. Hikayemiz de ilk bölümün sonlarında başlıyor. Sahra'da zaten çok sürprizli bir karakter. Çok manipülatif, çok karanlık, sert ve güçlü bir kadın. Filmde Sahra, Merve'ye 'Eğer kocanı baştan çıkarırsam benim dediğim olur. Eğer başaramazsam bir daha beni görmezsin. Var mısın?' diye soruyor. Şunu söyleyebilirim, o iki kadının arasında gizemli bir durum var ve hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Dediğim gibi çok sürprizli bir hikayemiz var" dedi.

ÜNSAL: ÇOK AŞIK, ÇOK TUTKULU VE HEDEFİNE ÇOK ODAKLI

Canlandırdığı Merve karakterini 'hedefine odaklı bir kadın' olarak değerlendiren Sinem Ünsal ise "Çok aşık, çok tutkulu ve hedefine çok odaklı bir kadın göreceğiz. Fakat 'Duygular mı yoksa hedef mi?' noktasında bir yol ayrımına girecek Merve. Bizim de zaten serüvenimiz orada başlıyor. Sürekli motivasyonu değişen, her yeni edindiği motivasyona sıkı sıkı sarılan bir genç kadın izleyeceğiz. Merve inandığı her şeyi yapabilir, ondan beklerim. Aslında biraz da hepimiz gibi. Hem iyi hem kötü. Zaten güzel olan yanı o. Canı acıyınca başka, hedef edindiğinde başka davranıyor. Öyle salt bir doğrusu yok. O yüzden çok gerçek bir karakter" diye konuştu.

Senaryosunu Başak Anigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği ihanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı Senden Önce, yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Senden Önce dizisinin çekimleri başladı, oyuncular karakterlerini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senden Önce dizisinin çekimleri başladı, oyuncular karakterlerini anlattı - Son Dakika
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