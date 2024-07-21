Sendikanın müzikli eylemine işveren 'Erik Dalı' ve 'Mehter Marşı' ile karşılık veriyor - Son Dakika
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Sendikanın müzikli eylemine işveren 'Erik Dalı' ve 'Mehter Marşı' ile karşılık veriyor

Karabük'te bir tekstil firmasında örgütlenmeye çalışan Öz İplik İş Sendikası'nın müzikli eylemine firma yetkilileri de 'Erik Dalı' ve Mehter Marşı çalarak karşılık veriyor. Firma yetkilileri, sendikanın eylemlerinden rahatsız olduklarını belirterek yardım bekliyor. Sendika ise üye olan işçilerin çağrısı üzerine eylemlerine devam ediyor.

21.07.2024 23:38
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Böyle sendikal mücadele görülmedi

Sendikanın müzikli eylemine işveren 'Erik Dalı' ve 'Mehter Marşı' ile karşılık veriyor

KARABÜK - Karabük'te bir tekstil firmasında örgütlenmeye çalışan Öz İplik İş Sendikası'nın müzikli eylemine firma yetkilileri de 'Erik Dalı' ve Mehter Marşı çalarak karşılık veriyor.

Öz İplik İş Sendikası, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan KARGİSAN Tekstil Fabrikası'nda örgütlenmek amacıyla yaklaşık 10 gündür müzikli eylem yapıyor. Müzikli eylemden işçilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle şikayetçi olan firma yetkilileri yardım bekliyor. İstedikleri sonucu alamayan yetkililer sendikanın bir haftadır müzikli eylemine, kurduğu ses sisteminden 'Erik Dalı' ve 2Mehter Marşı' çalarak karşılık veriyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan firma ortaklarından Halil Şahin, "Sendikaların bu kadar tacize dayalı, bir işletmeyi bu kadar rahatsız edecek şekilde davranmalarını anlamıyorum. Yabancı müşterilerimiz var. Uluslararası çalışır durumdayız. Dünyanın her yerinden müşterilerimiz var. Karşımıza geçip bu şekilde hem bizi taciz eden hem yerli yersiz suçlamalarda bulunan bu sendikacı arkadaşların bu eylemlerine birilerinin müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu ana kadar başvurduğumuz yerlerden herhangi bir sonuç alamadık. Burada çok ciddi şekilde rahatsızlığımız var. Bu işletme öyle sıradan bir işletme değil. Dünyanın her tarafında mal yapan bir işletme. Son 10 yılın da hemen hemen her yıl vergi rekortmeni olan bir firma. Bizi bunların kanunsuz, gayriahlaki yaptıkları eylemden koruyacak ülkemizde kimse yok mu diye merak ediyorum. Güvenlik güçlerimize bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk ama bir sonuç alamadık" dedi.

Fabrikada 250'ye yakın işçinin çalıştığını belirten Şahin, "Burada yaklaşık 250'ye yakın insan çalışıyor. Yerli yersiz gelip karşıda çok yüksek sesle müzik çalıyorlar. Çok yüksek sesle müzik çalmaları bir yana yerli-yersiz ithamlarda bulunuyorlar. Yalan beyanlarda bulunuyorlar. İşletmemizin içinde hiç görülmemiş, bugüne kadar yaşanmamış konularla ilgili dışarıdan saldırı yapıyorlar" diye konuştu.

"Teklifime hiçbir şekilde yaklaşmadılar"

"Sendikalara, sendikalaşmaya, ülkemizin demokratik sayılan kurum ve kuruluşlarına karşı bir itirazımız yok" diyen Şahin, "Yönteme itirazımız var. Yöntemden çok rahatsızız. Dolayısıyla nasıl bu iş olması gerekiyorsa işletmenin içinde yapılanabilirler, üye kaydı yapabilirler. Zaten üye kayıtları da bir hayli kolaylaşmış günümüzde. Dolayısıyla burada etkili olurlarsa ki kendileri 55'e yakın üyemiz olduğunu ifade ediyorlar. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorum. Ben kendilerini aslında şu teklifte de bulundum. Gelin burada eğer 55 üyeniz varsa, toplantı yapın, görüşün. İşletmenin içinde çalışmaya başlayın anlamında teklifte de bulundum. Öyle sanıyorum ki bu 55 üye sözü çok doğru görünmüyor. Çok doğru görünmediği için de benim bu teklifime hiçbir şekilde yaklaşmadılar" ifadelerini kullandı.

Öz İplik İş Sendikası Karabük İl Başkanı Yavuz Bayıryol da üye olan işçilerin çağrıları üzerine 10 gündür eylem gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Eylemlere müzikle başlarız"

Örgütlenmenin bir haftadır devam ettiğini aktaran Bayıryol, "Her gün 5'er 10'ar üyelik geliyor. Şu anda 50'nin üzerine çıkmış bulunmaktayız. Arkadaşlar istediği sürece biz her zaman buradayız. Sabah, akşam, öğlen fark etmez. Bir üyemiz kalsa bile sonuna kadar savaşacağız. Zaten her yerde her fabrikanın önünde ilk başta müzikle başlarız. Sesimizi duyurmak istiyoruz bütün işçilere" diye kendilerini savundu.

Kaynak: İHA

Sendika, Karabük, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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