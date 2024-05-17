Senegal Başbakanı Fransız birliklerinin ülkedeki varlığını eleştirdi - Son Dakika
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Senegal Başbakanı Fransız birliklerinin ülkedeki varlığını eleştirdi

Senegal Başbakanı Fransız birliklerinin ülkedeki varlığını eleştirdi

Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi sonrası başbakan olarak atanan Ousmane Sonko, Fransız birliklerinin ülkesindeki varlığını eleştirdi. Sonko, Fransa'nın Senegal'deki askeri üslerinin ulusal egemenlik ve stratejik özerklik üzerindeki etkisini sorguladı ve ülkenin kendi topraklarına hakim olma arzusunun yabancı askeri üslerle bağdaşmadığını vurguladı. Sonko ayrıca Sahel bölgesindeki güvenlik sorunlarına karşı işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

17.05.2024 10:47
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Senegal'de 24 Mart'taki cumhurbaşkanı seçimi sonrası başbakan olarak atanan Ousmane Sonko, ülkesinde konuşlu Fransız birliklerini eleştirdi.

Sonko, başkent Dakar'da, Fransa'nın önde gelen solcu liderlerinden Jean-Luc Melenchon ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, ülkesinde konuşlu Fransız birliklerine dikkati çekti.

Senegal'deki Fransız askeri üslerini eleştiren Sonko, "Bağımsızlığımızın üzerinden 60 yılı aşkın süre geçtikten sonra Fransız ordusunun neden hala ülkemizdeki çeşitli askeri üslerden faydalandığı ve bu varlığın ulusal egemenliğimiz ve stratejik özerkliğimiz üzerindeki etkisini sorgulamalıyız." ifadesini kullandı.

Senegal'in kendi topraklarına hakim olma arzusunun altını çizen Sonko, bu durumun ülkedeki yabancı askeri üslerin varlığıyla bağdaşmadığına işaret etti.

Öte yandan Sonko, Sahel bölgesindeki güvenlik sorunlarına karşı işbirliğini sürdüreceklerini belirterek, "Kardeşlerimizi Sahel'de bırakmayacağız ve bağları güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Bölge ülkelerinden Mali, Burkina Faso ve Nijer'de iktidar değişimleri sonrası Fransız birlikleri sınır dışı edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal Başbakanı Fransız birliklerinin ülkedeki varlığını eleştirdi - Son Dakika

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