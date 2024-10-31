Senegal Cumhurbaşkanı Fay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Senegal Cumhurbaşkanı Fay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, "Batı Afrika bölgesi, bildiğiniz üzere, güvensizliğin terörizm kaynaklı hakim olduğu bir bölge.

31.10.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, "Batı Afrika bölgesi, bildiğiniz üzere, güvensizliğin terörizm kaynaklı hakim olduğu bir bölge. Bu sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ben, bu konuları görüşüp işbirliğimizi savunma alanında güçlendirmeye ihtiyacımız olduğunu ifade ettik." dedi.

Fay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yakın zamanda 2050 Senegal Ulusal Dönüşüm Planı'nı ve bu konudaki yeni gündemlerini kabul ettiklerini kaydeden Fay, bu konudaki istişareler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmelerde Türkiye ile bu konuda hemfikir olduklarının ortaya çıktığını dile getirdi.

Fay, özellikle 2050 planı kapsamında belirlenen sanayileşme, tarım, teknik ve mesleki eğitim ve dijitalleşme alanlarında gençlerin istihdamı konularında hemfikir olduklarını belirterek "Batı Afrika bölgesi, bildiğiniz üzere, güvensizliğin terörizm kaynaklı hakim olduğu bir bölge. Bu sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, bu konuları görüşüp işbirliğimizi savunma alanında güçlendirmeye ihtiyacımız olduğunu ifade ettik." diye konuştu.

Bugün Türkiye ile Senegal arasında imzalanan anlaşmanın da her iki devletin işbirliğini stratejik bir seviyeye çıkarma iradesini ifade ettiğini vurgulayan Fay, ilerleyen yıllarda çok hızlı bir şekilde işbirliğini geliştirmeyi ve ikili ticaret hacmini de 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Batı Afrika, Güvenlik, Savunma, Senegal, Ekonomi, Güncel, Tarım, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal Cumhurbaşkanı Fay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 02:00:45. #1.13#
SON DAKİKA: Senegal Cumhurbaşkanı Fay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.