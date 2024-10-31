Senegal Cumhurbaşkanı Fay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, "Batı Afrika bölgesi, bildiğiniz üzere, güvensizliğin terörizm kaynaklı hakim olduğu bir bölge. Bu sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ben, bu konuları görüşüp işbirliğimizi savunma alanında güçlendirmeye ihtiyacımız olduğunu ifade ettik." dedi.

Fay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yakın zamanda 2050 Senegal Ulusal Dönüşüm Planı'nı ve bu konudaki yeni gündemlerini kabul ettiklerini kaydeden Fay, bu konudaki istişareler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmelerde Türkiye ile bu konuda hemfikir olduklarının ortaya çıktığını dile getirdi.

Fay, özellikle 2050 planı kapsamında belirlenen sanayileşme, tarım, teknik ve mesleki eğitim ve dijitalleşme alanlarında gençlerin istihdamı konularında hemfikir olduklarını belirterek "Batı Afrika bölgesi, bildiğiniz üzere, güvensizliğin terörizm kaynaklı hakim olduğu bir bölge. Bu sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, bu konuları görüşüp işbirliğimizi savunma alanında güçlendirmeye ihtiyacımız olduğunu ifade ettik." diye konuştu.

Bugün Türkiye ile Senegal arasında imzalanan anlaşmanın da her iki devletin işbirliğini stratejik bir seviyeye çıkarma iradesini ifade ettiğini vurgulayan Fay, ilerleyen yıllarda çok hızlı bir şekilde işbirliğini geliştirmeyi ve ikili ticaret hacmini de 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.