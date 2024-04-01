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Senegal'de Baye Fall hareketi ramazanın 20. gününü kutladı - Son Dakika
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Senegal'de Baye Fall hareketi ramazanın 20. gününü kutladı

Senegal'de Müridi tarikatının farklı ve aykırı yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi takipçileri, Müridiliğin kutsal kenti Touba'da ramazanın 20'nci günü dolayısıyla toplu yemek pişirdi. Baye Fall takipçileri, Müridiliğin kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba ile onun ilk talebesi ve Baye Fall hareketinin kurucusu Mame İbrahim Fall'ın ilk karşılaştıkları günü anmak için başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba kentinde toplandı.

01.04.2024 11:09  Güncelleme: 11:13
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Senegal'de Müridi tarikatının farklı ve aykırı yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi takipçileri, Müridiliğin kutsal kenti Touba'da ramazanın 20'nci günü dolayısıyla toplu yemek pişirdi.

Baye Fall takipçileri, Müridiliğin kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba ile onun ilk talebesi ve Baye Fall hareketinin kurucusu Mame İbrahim Fall'ın ilk karşılaştıkları günü anmak için başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba kentinde toplandı.

Ramazanın ayının 20'nci gününe denk gelen Bamba ile Fall'ın karşılaşmasını anmak isteyen Baye Fall takipçileri, hareketin önde gelenlerinin evlerinde kurulan dev kazanlarda yemek pişirdi, topluca zikir çekti, dualar etti.

Baye Fall takipçileri, iftar vakti yemekleri dağıtmak üzere kazanları omuzlarına alarak kentin çeşitli noktalarına dağıldı.

Binlerce kişinin ilahiler söyleyerek omuzlarında kazanlarla ana caddelerden geçişi ise oldukça renkli manzaralar oluşturdu.

Ramazan ayının 12 Mart'ta başladığı Senegal'de yalnızca Touba kentinde değil birçok şehirde de ramazanın 20. günü benzer etkinliklerle geçti.

Müridiliğin mistik boyutu Baye Fall hareketi

Senegal'de Müslüman halkın büyük çoğunluğunun takip ettiği Sünni tarikat Müridilik, Senegalli Müslüman alim Şeyh Ahmadou Bamba'nın (1853-1927) 1887'de Touba kentinde bir ağacın etrafına yerleşerek talebe yetiştirmesiyle kuruldu.

Senegal'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasında da önemli yeri olan Bamba, bu nedenle Moritanya ve Gabon'a sürgüne yollandı.

Baye Fall hareketi ise Bamba'nın ilk ve kendini en adamış talebesi Mame İbrahim Fall tarafından kuruldu.

Mame İbrahim Fall'ın şeyhine hizmeti günlük ibadetlerden üstün görmeye başlamasıyla Baye Fall hareketi ana akım müridilerden ayrışarak mistik ve farklı boyut kazandı.

Renkli kıyafetleri, rastalı saçları ve ilginç aksesuarlarıyla dikkati çeken Baye Fall hareketi mensuplarının büyük bir kısmı, kendilerinin farz ibadetlerden muaf olduğuna inanıyor.

Baye Fall, Müridiliğin temel prensipleriyle uyuşmadığı için ana akım Müridiler tarafından çok benimsenmese de Senegal'in örnek gösterilen barış ortamına katkı sağlayan unsurlardan biri kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Senegal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de Baye Fall hareketi ramazanın 20. gününü kutladı - Son Dakika

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