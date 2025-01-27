Senegal'de Filistin Grafitilerine Saldırı - Son Dakika
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Senegal'de Filistin Grafitilerine Saldırı

Senegal\'de Filistin Grafitilerine Saldırı

Dakar'da Filistin'e destek grafitileri siyonist mesajlarla tahrip edildi, sanatçılar müdahale etti.

27.01.2025 13:20
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Senegal'de geçen sene ekim ayında başkent Dakar'da Filistin'e destek için çizilen grafitilerin üzerine siyonist mesajlar yazıldı.

Dakar'ın Ouakam Mahallesi'nin en işlek caddesinde duvarlara çizilen grafitilerin üzerine birkaç gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İsrail bayrağı çizilerek, Filistin'e hakaret içeren mesajlar yazıldı.

Grafitileri çizen Panafrikan Grafiti Sanatçıları Kolektifi (RBS) ile Apartheid Karşıtı Afrikalı Sanatçılar grubu, bölge halkının haber vermesiyle, tahrif edilmeye çalışılan grafitileri yeniden boyadı.

RBS Başkanı grafiti sanatçısı, "Madzoo" ismiyle de bilinen Serigne Mansour Fall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çizimlerin siyonistlerin saldırısına uğradığını söyledi.

Fall, "Bu grafitilerin yarattığı etkiden rahatsız olan henüz kim olduğunu belirlemediğimiz kişi ya da kişiler çizimlerin üzerine siyonist mesajlar yazmış. Kimlik tespiti için yetkililere başvurduk. Onların bu çirkin ve emperyalist mesajlarının görünür olmasını istemedik. O nedenle hemen grafitileri onarmaya geldik." dedi.

Sokak grafitilerinin saldırıya uğramasına alışık olduklarını kaydeden Fall, Filistin'in yanında durduklarını bir kez daha göstermek için grafitileri yenilediklerini belirtti.

Fall, daha önce çizdikleri Filistinli edebiyatçı Ghassan Kanafani'nin grafitisinin yanına Gazzeli akademisyen, şair ve yazar Rıfat el-Arir'in "Eğer ölmem gerekiyorsa, hikayemi anlat" başlıklı şiirinin yerel dil Volofça çevirisini yazdı.

Çizimlerin arasında Filistin direnişinin sembol karikatürü Hanzala, elindeki silahıyla resmedilen Filistin direnişinin simgelerinden Leyla Halid, "Ben Gazze'den Bisan ve hala hayattayım" başlıklı belgeseliyle Emmy ödülüne layık görülen Filistinli gazeteci Bisan Owda ve Filistinli edebiyatçı Ghassan Kanafani gibi birçok isim yer alıyordu.

Grafitilerde Filistin meselesinin önemli şahsiyetlerinin yanı sıra boykot çağrısı yapan mesaj ve çizimler de bulunuyordu.

Senegal ile Filistin'in tarihi dostluğu

Senegal'in Filistin ile bağları, ülkenin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya, 1960'lı yıllara kadar dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem Zaire olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de arabuluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal'de Filistin Grafitilerine Saldırı - Son Dakika

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