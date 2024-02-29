Senegal'de Göçmen Teknesi Batması Sonucu 23 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Senegal'de Göçmen Teknesi Batması Sonucu 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Senegal'in kuzeyindeki Saint-Louis kenti kıyılarında, Avrupa'ya gitmekte olan göçmenlerle dolu bir teknenin batması sonucu 23 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Tekne alabora olduktan sonra karaya oturdu ve itfaiye ekipleri hayatta kalanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

29.02.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
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DAKAR, 29 Şubat (Xinhua) -- Senegal'in kuzeyindeki Saint-Louis kenti kıyılarında, Çarşamba günü Avrupa'ya gitmekte olan göçmenlerle dolu bir teknenin batması sonucu 23 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

Senegal Haber Ajansı'nın itfaiye kaynaklarına dayandırdığı Çarşamba günkü habere göre, kaçak göçmenleri taşıyan tekne Saint-Louis açıklarında alabora olduktan sonra karaya oturdu. Olayda 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İtfaiye ekipleri, tekneye Joal kasabasından binen 280 kişiden hayatta kalanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini bildirdi.

Aynı kaynaklar, arama çalışmalarına katılmak üzere ulusal donanmanın bölgeye çağrıldığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Senegal'de Göçmen Teknesi Batması Sonucu 23 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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