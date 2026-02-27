Dakar'da İlahiyat Camisi'nde Toplu İftar

Senegal'in sembollerinden İlahiyat Camisi'nde toplu iftar yapıldı.

Başkent Dakar'da okyanus kenarında yer alan ve bir din aliminin rüyası üzerine inşa edilen İlahiyat Camisi avlusunda iftar sofrası kuruldu.

Bölge halkı ve cami cemaati akşam ezanının okunmasıyla önce namaz kıldı, ardından sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan sofrada birlikte oruçlarını açtı.

Toplu iftar programına katılan Amadou Ndeye, AA muhabirine, yakında oturmasına karşın yalnız yaşadığı için orucunu camide açmak istediğini söyledi.

Ndeye, "Burada bu mütevazi sofrada oturmayı seviyorum. Dakar'da toplu iftar yapacağımız çok fazla seçenek yok. O nedenle her ramazan bu birlik ortamını deneyimlemek hoşuma gidiyor." dedi.

Halk arasında "Rabbani Mescidi" ismiyle de bilinen cami, bölgede yaşayan din alimi Muhammed Seyni Gueye'in gördüğü bir rüya üzerine inşa edildi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki bir balıkçı kasabasının yanında, sahil yolunun kenarında yer alan cami, Dakar'ın sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.