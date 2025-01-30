Senegal'de Ladoum Koyun Yarışması - Son Dakika
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Senegal'de Ladoum Koyun Yarışması

Senegal\'de Ladoum Koyun Yarışması

Dakar'da düzenlenen yarışmada 'Niang Ballo' adlı ladoum, 156 kg ile birinci oldu.

30.01.2025 13:17
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Senegal'de düzenlenen yarışmada "koyunların kralı" olarak bilinen, ülkenin en iyi ladoumu seçildi.

Başkent Dakar'da "Irkları Geliştirme ve İyileştirme Birliği (SALADAM)" tarafından 15. Uluslararası Hayvancılık Fuarı düzenlendi.

Güvercinden tavşana, attan köpeğe birçok hayvanın sergilendiği fuara dünyanın en pahalı koyun cinslerinden ladoum damgasını vurdu.

Birçok yetiştiricinin katıldığı fuarda en iyi yetişkin erkek ladoumu seçmek için yarışma düzenlendi. Bakıcıları tarafından yarışma alanına alkışlar ve tezahüratlarla getirilen ladoumların en başta ağırlıkları, ardından da göğüs yarıçapları, boyları ve omurga uzunlukları ölçüldü.

Her bir ladoumun ölçüleri not edildikten sonra uzman jüri, en iyisini seçmek için puanlama sistemine geçti.

Yetişkin kategorisinde 18 ladoumun katıldığı yarışmada birincilik 38 aylık "Niang Ballo" isimli 156 kilogram ağırlığındaki koyunun oldu.

Cumhurbaşkanının huzurunda yeniden podyuma çıkacaklar

Yarışmada dişi ve erkek ladoumlar, farklı günlerde yarışırken her cins kendi arasında da "kuzu", "genç" ve "yetişkin" kategorilerine ayrılıyor.

Her kategoride ilk üçe giren ladoum sahipleri, sırasıyla 1 milyon CFA (yaklaşık 1600 dolar), 700 bin CFA (1115 dolar) ve 450 bin CFA (715 dolar) para ödülü kazanıyor. Her kategorinin birincisi, 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın da katılacağı törenle yeniden podyuma çıkacak.

Küçük bir atı andıran, 24 aydan büyük ladoumların yarıştığı yetişkin kategorisindeki koyunların boyları 1,50 metreyi, ağırlıkları 180 kilogramı bulabiliyor.

Yarışmaya katılan "Lokuman" isimli ladoumun sahibi Pape El Hadj Loum da Türkiye'de yaşadığını ancak fuar için geldiğini söyledi.

Loum, 138 kilogram ağırlığında olan 3 yaşındaki koyununun daha önce katıldığı 3 fuarda dereceye girdiğini dile getirdi.

Bir ladoumun ağırlığının 180 kilograma kadar çıkabildiğini kaydeden Loum, bu cinsin damızlık için yetiştirildiğini vurguladı.

90 bin dolara alıcı bulabiliyor

Moritanya'dan "toubaire" ve Mali'den "balibali" isimli iki türün karışımından doğan ladoum, Senegalliler için koyundan fazlasını ifade ediyor. Ladoumlar, diğer koyun ve koçların aksine ahırlarda değil özel hazırlanmış konforlu odalarda ya da yetiştiricilerin evlerinin salonlarında besleniyor, her birine özel isim veriliyor.

Senegal toplumunda ladoum sahipliği, "lüks araca sahip olmak" gibi algılanıyor. Ladoumlar, kesim için değil diğer ırkları güzelleştirmek amacıyla damızlık olarak kullanılıyor.

Ülke çapında neredeyse her bölgede en güzel ve en iyi ladoumu seçmek için yıl boyunca çeşitli yarışmalar düzenleniyor.

Ülkenin kırsal bölgelerinde halen nüfus cüzdanı bulunmayan Senegallilere rastlansa da bir ladoumun soyağacı, yetiştiricisi tarafından doğduğu günden itibaren kayda alınıyor.

Ladoumlar, soyağacı bilgisiyle ve yarışmalarda aldıkları derecelerle satışa çıkıyor. Bir ladoumun anne, babası ve kardeşlerinin yarışmalardan elde ettiği dereceler, fiyatını belirlerken önemli rol oynuyor.

"Maison Blanche (Beyaz Saray), "Hamilton", "Arafat", "Ronaldo", "Scarface", "Mao", "Rambo", "Sankara", "Kleopatra" gibi birbirinden ilginç isimler verilen ladoumlardan bazılarının Facebook'ta hayran sayfası bile bulunuyor.

Ladoum, dünyanın en pahalı koyun türlerinden. Ülkede bugüne kadar satılan en pahalı ladoum Galactic'in 90 bin dolara alıcı bulduğu biliniyor.

Kaynak: AA

Senegal, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, dakar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de Ladoum Koyun Yarışması - Son Dakika

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