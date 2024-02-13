Senegal'de mobil veri bağlantısı kesildi - Son Dakika
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Senegal'de mobil veri bağlantısı kesildi

Senegal\'de mobil veri bağlantısı kesildi

Senegal'de 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesine tepki olarak çıkabilecek sokak olaylarını önlemek amacıyla mobil veri bağlantısı geçici süreliğine kesildi. İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada kamu düzenini bozacak nefret mesajlarının ve olası sokak eylemlerinin önüne geçmek için bu kararın alındığı belirtildi. Seçimin ertelenmesini protesto etmek için düzenlenen gösterilerde daha önce yaşanan arbede ve ölümler nedeniyle güvenlik önlemleri artırılmıştır.

13.02.2024 18:11
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Senegal'de, 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesine tepki olarak çıkabilecek sokak olaylarını önlemek için ülkede mobil veri bağlantısı kesildi.

İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada kamu düzenini bozacak nefret mesajlarının ve olası sokak eylemlerinin önüne geçmek adına mobil verinin geçici süreliğine kesildiği duyuruldu.

Seçimin 15 Aralık'a ertelenmesinin ardından 20 cumhurbaşkanı adayından 13'ünün desteklediği "Aar Sunu Election (Seçimimizi koruyalım)" isimli ortak bir kolektifin, bugün düzenleyeceği eylem de güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesini protesto etmek için 9 Şubat'ta ülke çapında düzenlenen gösterilerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanmış, polis sık sık göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.

Ülke çapındaki gösterilerde 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki kriz nedeniyle 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmuş ve bu kararı başta sivil toplum olmak üzere birçok kesimden tepki çekmişti.

Kaynak: AA

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