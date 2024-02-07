Senegal\'de Mobil Veri Kesintisi Son Buldu

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Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesiyle başlayan mobil veri kesintisi bugün itibarıyla son buldu.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 25 Şubat'ta yapılacak seçimi erteleme kararının ardından olası sokak olaylarını engellemek için 5 Şubat'ta kesilen mobil veri geri geldi.

Sall, erteleme kararı sonrası eleştiri yağmuruna tutulsa da ertelemeye ilişkin kanun teklifinin Meclisten geçmesiyle Dakar sokaklarında da sükunet hakim oldu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da yaptığı açıklamada, Senegal'deki siyasi atmosferin endişeyle takip edildiğini belirterek, ülkedeki siyasetçilere barış ve istikrarı zedeleyebilecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Açıklamada, anayasa uygun olarak seçim takvimini yeniden düzenlemek üzere acilen harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Muhalefet jandarma zoruyla genel kuruldan çıkarıldı

Ulusal Meclis'te, cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilmeyen Karim Wade'ın partisi Senegal Demokrat Parti tarafından sunulan seçimin 6 ay ertelenmesine yönelik kanun teklifi pazartesi görüşülmüştü.

İktidar koalisyonu ve muhalefet milletvekilleri yaşanan gerginlikler nedeniyle oylama sırasında muhalefet milletvekilleri oylama sırasında jandarma zoruyla genel kuruldan çıkarılmış ve oylama yaklaşık 50 milletvekili olmadan yapılmıştı.

Muhalefetin katılamadığı oylamada kanun teklifi 1 "hayır" oyuna karşılık 105 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Seçimin 25 Ağustos'a ertelenmesini öngören teklifte yapılan değişiklikle bu süre 15 Aralık'a uzatılmıştı.

Bir cumhurbaşkanı adayının Fransız vatandaşlığı ortalığı karıştırdı

Senegal'de geçen hafta Ulusal Meclis ile cumhurbaşkanı seçimi için aday listesini belirleyen Anayasa Konseyi arasında ciddi bir kriz baş göstermişti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade'nin adaylığı, Fransız vatandaşlığından geç ayrılması nedeniyle Anayasa Konseyi tarafından kabul edilmemişti.

Wade'ın Fransız vatandaşlığından ayrılması 17 Ocak'ta Fransız resmi gazetesinde yayımlanmış, Anayasa Konseyi ise nihai aday listesini 21 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşmıştı.

Seçimin en güçlü adaylarından gösterilen Wade'nin yarış dışı kalması başta partisi olmak üzere birçok çevre tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Kamuoyunda Wade'nin "haksız yere" saf dışı kaldığı yorumları yapılırken, Anayasa Konseyi'nin onay verdiği Rose Wardini isimli adayın Fransız vatandaşı olduğunun ortaya çıkması eleştirileri güçlendirmişti.

Bunun üzerine başta Wade'nin partisi PDS olmak üzere birçok çevrede Anayasa Konseyinin yetkinliği sorgulanmaya başlandı ve bazı hakimler için rüşvet iddiaları gündeme gelmişti.

PDS, bu gelişmeler ışığında 2 Şubat'ta seçimin 6 ay ertelenmesi için Ulusal Meclise kanun teklifi sunmuştu.

Öte yandan Fransız vatandaşlığını Anayasa Konseyi'nden gizlediği için, mahkemeyi kandırmak, resmi belgede sahtecilik gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalan ve savcılığa sevk edilen Wardini ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Anayasaya göre, Senegal'de cumhurbaşkanı adayı olmak için yalnızsa Senegal vatandaşlığına sahip olmak gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Sall "anayasal darbe" ile suçlanıyor

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki krizi gerekçe göstererek seçimin süresiz ertelendiğini açıklamıştı.

Erteleme kararının kanunla teklifiyle de resmileşmesinin ardından başta sivil toplum ve muhalefet kanadı olmak üzere ülke kamuoyunda Cumhurbaşkanı Sall, "anayasal ve kurumsal darbe yapmak", "görev süresini yasa dışı şekilde uzatmak" anayasayı ihlal etmek" gibi birçok suçlamanın hedefinde bulunuyor.