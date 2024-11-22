Senegal'de Seçim Sonuçları Açıklandı

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Senegal'de 17 Kasım'da yapılan genel seçimin galibi, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF oldu.

Ulusal Oy Sayımı Komisyonu, genel seçimin resmi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Faye ve Başbakan Sonko'nun partisi PASTEF, 165 koltuklu Ulusal Meclis'e 130 vekil yolluyor.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in "Takku Wallu (Volofçada 'yardım için birleşmek')" koalisyonu 16, eski cumhurbaşkanı adayı ve eski Başbakan Amadou Ba liderliğindeki "Jamm ak Njarin (Volofçada 'barış ve refah')" koalisyonu 7 ve Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias liderliğindeki "Samm Sa Kaddu (Volofçada 'sözümü tutuyorum')" koalisyonu ise 3 milletvekilini meclise gönderiyor.

Geri kalan koltuklar da çeşitli koalisyon ve siyasi hareketler arasında paylaşılıyor.

Yeni meclisin göreve başlayabilmesi için Anayasa Mahkemesinin de sonuçları onaması gerekiyor.

Takku Wallu koalisyonu, seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine itirazda bulunacaklarını duyurmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Meclis'te, Sall karşıtı Sonko'nun başbakan olması zaman zaman krize neden olmuştu.

Mart 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Faye da eylülde meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.