Senegal\'de Türkiye\'yi temsil edecek Edirneli Oğuz\'a Vali Sezer başarı diledi

Edirneli sporcu Emir Ali Cengiz Oğuz, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Senegal'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi üç adım atlama branşında temsil edecek Oğuz, Vali Sezer ile bir araya geldi.

Ziyarette Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da yer aldı.

Sezer, sporcuya organizasyonda başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.