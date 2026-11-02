Senegal'de Türkiye'yi temsil edecek Edirneli Oğuz'a Vali Sezer başarı diledi - Son Dakika
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Senegal'de Türkiye'yi temsil edecek Edirneli Oğuz'a Vali Sezer başarı diledi

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Senegal\'de Türkiye\'yi temsil edecek Edirneli Oğuz\'a Vali Sezer başarı diledi
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Senegal'deki Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda üç adım atlamada Türkiye'yi temsil edecek Edirneli sporcu Emir Ali Cengiz Oğuz, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da yer aldı ve Sezer sporcuya organizasyonda başarılar diledi.

Edirneli sporcu Emir Ali Cengiz Oğuz, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Senegal'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi üç adım atlama branşında temsil edecek Oğuz, Vali Sezer ile bir araya geldi.

Ziyarette Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da yer aldı.

Sezer, sporcuya organizasyonda başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Senegal'de Türkiye'yi temsil edecek Edirneli Oğuz'a Vali Sezer başarı diledi - Son Dakika
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