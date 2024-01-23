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Senegal, Gine'yi 2-0 mağlup ederek sevinçle kutlandı - Son Dakika
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Senegal, Gine'yi 2-0 mağlup ederek sevinçle kutlandı

Senegal'in, Afrika Uluslar Kupası'nda Gine'yi 2-0 yenmesi, başkent Dakar'da büyük bir sevinçle karşılandı. Senegalliler, maçı kıyı şeridine kurulan dev ekrandan izleyerek dakikalarca sevinç gösterisinde bulundu. Senegal Milli Takımı'nın başarısıyla gurur duyan taraftarlar, bir sonraki şampiyonluğa kesin gözüyle baktıklarını ifade etti.

Senegal, Gine\'yi 2-0 mağlup ederek sevinçle kutlandı
23.01.2024 - 23:39,  Güncelleme: 23:39
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Senegal'in, Afrika Uluslar Kupası kapsamında karşılaştığı Gine'yi 2-0 mağlup etmesi başkent Dakar'da sevinçle kutlandı.

Senegalliler, Senegal-Gine maçını, Dakar'da kıyı şeridine kurulan dev ekrandan izledi.

Milli takımlarının Gine'yi 2-0 yenmesiyle büyük sevinç yaşayan Senegalliler, dakikalarca sevinç gösterisinde bulundu.

AA muhabirine konuşan Noella Diouf, "3 maçta 3 zafer kazandık. Çok mutlu ve gururluyuz. Tekrar şampiyon olacağız. Aksi mümkün değil." dedi.

Cheikch Niang da Gine maçının çok heyecanlı geçtiğini belirterek, "Bu maçta biraz korktuk ama kazandık. Senegal, Afrika'nın en iyi oyuncularına sahip ve en güçlü takımı. Zaten bu sayede bir önceki kupayı biz almıştık." diye konuştu.

Favori oyuncusunun Pape Matar Sarr olduğunu dile getiren Niang, "Senegal Milli Takımı yıldızlarla dolu. Hepsi zaten uluslararası kulüplerde top koşturuyor. Senegal'in şampiyonluğuna kesin gözüyle bakıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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