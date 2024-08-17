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Senegal, ilk uydusu GAINDESAT-1A'yı başarıyla fırlattı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, X hesabından yaptığı paylaşımda, Senegal'in ilk uydusu GAINDESAT-1A'nın California'daki Vandenberg Üssü'nden başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Faye, bu gelişmenin teknolojik egemenlik konusunda büyük bir adım olduğunun altını çizerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

GAINDESAT-1A, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan 116 küçük uydu arasında yer aldı.

Senegal ve Fransa'daki Montpellier Üniversitesi Uzay Merkezi (CSUM) tarafından geliştirilen nano yer gözlem uydusu GAINDESAT-1A tarafından toplanan veriler, iklim izleme, doğal afet yönetimi, hava ve su kalitesinin izlenmesi için kullanılacak.

Uydunun ismi, Senegal'in sembollerinden kabul edilen ve yerel dil Volofçada aslan anlamına gelen "Gainde" kelimesinden geliyor.

Afrika uzay endüstrisi gelişiyor

Afrika uzay endüstrisinin önde gelen firmalarından "Space hubs Africa"nın en son Şubat 2024'te güncellediği verilere göre, Afrika'da 15 ülke tarafından 59 uydu fırlatıldı.

Buna göre, Güney Afrika, 1998'de fırlattığı "Sunsat" isimli uyduyla kıtada uydu fırlatan ilk ülke oldu.

Business Insider haber sitesine göre de uzayda Güney Afrika'nın 12, Mısır'ın 10 ve Cezayir ile Nijerya'nın altışar uydusu bulunuyor.

Aynı kaynak, 2021'de 19,49 milyar dolar değere sahip Afrika uzay endüstrisinin 2026'ya kadar yüzde 16,16 büyüyerek 22,64 milyar dolara ulaşacağına dikkati çekiyor.

2025'e kadar 23 Afrika ülkesinde 125 yeni uydunun geliştirilmesi planlanıyor.