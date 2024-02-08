Senegalli Ressamın Depremzedelere Yardım İçin Yaptığı Eser Türkiye\'ye Hediye Edildi

Senegalli ressam Baba Ly'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenerek bir gecede yaptığı ve depremzedeler yararına satılan 4 tablodan oluşan eseri 1 yıl aradan sonra Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine hediye edildi.
Dakar'da yaşayan 36 yaşındaki ressam Ly, televizyonda 6 Şubat depremine ilişkin görüntülerden çok etkilenerek o akşam atölyesinde boş tuval aramaya koyuldu.
İstediği büyüklükte ve kullanılmamış tuval bulamayan Ly, daha önce çizim yaptığı birkaç tuvali temizleyerek depremin hissettirdiklerini resmetmeye başladı.
Fırçasını eline alan Ly, acı, umut ve çaresizliği nakşettiği 4 tuvalden oluşan resmini tamamladı.
Yaptığı eserden kimseye bahsetmeyen ve atölyesinde bir köşeye koyan Ly, birkaç hafta sonra Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde depremzedeler yararına düzenlenecek açık arttırmaya davet edildi ve kendisinden gece için bir eser bağışlaması istendi.
Talebi sıcak karşılayan Ly, deprem haberini alır almaz resmettiği 4 tuvalden oluşan eserini Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen açık arttırma için bağışladı.
Ly'nin eseri 24 Şubat 2023'te düzenlenen açık arttırmada Senegalli hayırsever iş insanı Lamine Ndiaye tarafından satın alındı.
Ndiaye, aldığı eseri depremin birinci yıl dönümünde Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine hediye etti.
"Görüntüleri izler izlemez hiç düşünmeden çizmeye başladım"
Ly, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği konutunda sergilenen eserin önünde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Depremi hiş yaşamamasına rağmen görüntülerden çok etkilendiğinin altını çizen Ly, "Daha önce Türkiye'yi ziyaret etmiş ve hayran kalmıştım. Bu kadar sevdiğim bir ülkede insanların acı çektiğini görmek beni çok sarstı. Depremin oluşturduğu hasar beni çok çaresiz hissettirdi." dedi.
Ly, görüntüleri izler izlemez hiç düşünmeden hemen atölyesine gittiğini ve kendini çizmek için tuval ararken bulduğunu söyledi.
Ressam Ly, "'Çok üzgünüm hadi bir resim yapayım' diye düşünmedim. Yoğun duygular içindeydim, ne yapacağımı bilemeden elime fırçayı aldım. Ne çizeceğimi bile bilmiyordum ama içimde yoğun bir üretme arzusu oluştu. Muhakkak bir şeyler yapmalıydım. Çok duygulandığımı hatırlıyorum. Sanki yıkılan binalarda benim de bir yakınım var gibi hissediyordum." diye konuştu.
Ly, "Kendimi ifade etmek için büyük bir alana ihtiyacım vardı, hislerim sanki bedenimden taşacak gibiydi. O kadar büyük tuval bulamayınca ben de 4 tuvali bir araya getirdim. Aslında hali hazırda üzerlerine çizim yapmıştım. Hepsini sildim. Normalde çevre, iklim krizi, insanın doğayla ilişkisine ilişkin eserler üretiyorum. Depremi çizerken bu konu başlıklarıyla da harmanladım. Ortaya bu eser çıktı." ifadesini kullandı.
Dakar Büyükelçiliğinden depremzedeler yararına düzenlenecek bağış gecesi için arandığında büyük bir şaşkınlık yaşadığının altını çizen Ly şöyle devam etti:
"Dakar Büyükelçiliğinden arandığımda telefondaki kişi depremzedeler yararına düzenlenecek açık arttırmaya bağışlamam için benden ufak bir tablo rica etti. Bir an dondum kaldım. 'Size ufak bir tablo veremem zira ben depremden etkilenerek zaten 4 tuvalden oluşan bir eser yaptım' dedim. Kısa bir sessizlik oldu. Gerçekten çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü hislerimi çok kalabalık bir kitleye ulaştırabildim. O etkinlik olmasaydı bu tablo atölyemde duracaktı. Bugün Dakar Büyükelçiliği rezidansında eserimi görmek beni çok duygulandırıyor. Bir sanatçı olarak misyonumu tamamladığımı düşünüyorum."
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Son Dakika › Güncel › Senegalli Ressamın Depremzedelere Yardım İçin Yaptığı Eser Türkiye'ye Hediye Edildi - Son Dakika
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