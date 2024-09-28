Şenköy Mahallesi'nde Yeni Su Kuyusu Afetzedelerin Yüzünü Güldürdü - Son Dakika
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Şenköy Mahallesi'nde Yeni Su Kuyusu Afetzedelerin Yüzünü Güldürdü

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Hatay'da deprem sonrası 6 su kuyusunun kuruduğu Şenköy Mahallesi'nde, yeni açılan su kuyusu saniyede 8 litre su vererek büyük bir su sorununu çözüme kavuşturdu.

28.09.2024 09:27  Güncelleme: 09:33
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Depremle birlikte 11 kuyudan 6'sının kuruduğu mahallede, saniyede 8 litre su çıkan yeni kuyu yüzleri güldürdü

Şenköy Mahalle Muhtarı Sait Döş: "Depremden önce yaklaşık 11 su kuyumuz varken deprem sonrasında 6 su kuyumuz kurudu"

Şenköy Mahalle Muhtarı Sait Döş: "Yeni kuyumuz saniyede 8 litre su veriyor"

HATAY - Hatay'da depremde yaşanan toprak kaymaları dolayısıyla 11 su kuyusundan 6'sının kuruduğu mahallede, gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında saniyede 8 litre su çıkan su kuyusu afetzede vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken kentin altyapı ve üst yapısı çok büyük hasar görmüştü. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde yer altı kaynak sularınında güzergahı değişmiş ve su kuyularında kurumalar yaşanmıştı. Yayladığı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde deprem öncesi yaklaşık 11 su kuyusu varken 6 Şubat sonrasında 6 su kuyusu tamamen kurudu. Deprem öncesinde 800 nüfusunun olduğu Şenköy Mahallesi'nde yaşayanların sayısı göçlerle birlikte yaklaşık 10 bini buldu. Şenköy Mahallesi'nde deprem sonrası sağlam kalan 5 su kuyusunun yetersiz kalması üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi mahallede sondaj çalışması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında saniyede 8 litre su çıkan kuyu açıldı. Yeni açılan su kuyusunun mevcut diğer su kuyularına denk geldiğini ifade eden Şenköy Mahalle Muhtarı Sait Döş, sorunun çözülmesiyle rahatladıklarını dile getirdi.

"Depremden önce yaklaşık 11 su kuyumuz varken deprem sonrasında 6 su kuyumuz kurudu"

Deprem sonrasında 11 su kuyusundan 6'sının kuruduğunu belirten Muhtar Sait Döş, "Depremden önce yaklaşık 11 su kuyumuz vardı. Deprem sonrasında 6 su kuyumuz kurudu. Deprem etkisiyle yeraltında kaymalar olduğu için zemin değişti ve kurudu. Bu sebeple sularımızı kaybettik. Deprem sonrasında da mevcut nüfusumuz çok yoğun şekilde arttı. Mahallemizin mevcut 800 nüfusundan 10 bin nüfusuna gelmesiyle mahallede büyük su sorununu yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediye tarafından ilk güzel suyumuzu mahallemize kazandırdı. Onların sayesinde yeni su kuyumuzu açtık" dedi.

"Yeni kuyumuz saniyede 8 litre su veriyor"

Yeni açılan su kuyusunun saniyede 8 litre su geldiğini söyleyen Muhtar Sait Döş, "Yeni bir su kuyusu açtık. Mevcut diğer su kuyularına denk geliyor. Şu anda büyük su sorunumuz yok. Yeni kuyumuz saniyede 8 litre su veriyor. Sahra Çölünde denizi görmek gibi sevindik. Mahallemiz susuzluktan kurtuldu. Tankerlerle evlere su taşıyorduk. Yeni açılan su kuyumuzla baya bir rahatladık. Mahallemize artık 3 günde 1 su verebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenköy Mahallesi\'nde Yeni Su Kuyusu Afetzedelerin Yüzünü Güldürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şenköy Mahallesi'nde Yeni Su Kuyusu Afetzedelerin Yüzünü Güldürdü - Son Dakika

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