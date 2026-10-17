Şennar, Gazze imarının Filistin yönetiminde olmasını istedi, maliyet 71 milyar doları aştı - Son Dakika
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Şennar, Gazze imarının Filistin yönetiminde olmasını istedi, maliyet 71 milyar doları aştı

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Filistin Para Otoritesi Başkanı Yahya Şennar, Gazze imarında Filistin yönetiminin öncülük etmesi gerektiğini söyledi. Şennar, yerel bankacılık sektörünün hazır olduğunu ve Dünya Bankası dahil uluslararası tahminlere göre imar maliyetinin 71 milyar doları aştığını belirtti.

Filistin Para Otoritesi (Merkez Bankası) Başkanı Yahya Şennar, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının, bankacılık ile özel sektörün toparlanma çabalarının ve imar projelerinin Filistin yönetiminin öncülüğünde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Şennar, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Arap ülkeleri merkez bankası başkanları ile Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga arasında düzenlenen toplantıda konuştu.

Yeniden imar sürecinin tamamen Filistin yönetiminde olması gerektiğinin altını çizen Şennar, bankacılık ile özel sektörün kapasitesine dayanılması ve kaynakların ulusal önceliklere yönlendirilmesini sağlamak amacıyla işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki bankacılık sektörünün bütünlüğünün ve tam mali-ekonomik bağın korunması gerektiğini vurguladı.

Şennar, Filistin'in yerel bankacılık sektörünün Gazze Şeridi'nin yeniden imar çalışmalarına liderlik etmeye hazır olduğunu teyit etti.

Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre toparlanma ve imar maliyetinin 71 milyar doları aştığını söyleyen Şennar, finansman akışının sorunsuz sağlanabilmesi için fazla nakit likiditesinin iadesine getirilen kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Şennar ayrıca Dünya Bankası Grubunu, destek toplamak amacıyla uluslararası çabalara öncülük etmeye, mevcut fonlar aracılığıyla finansman kapsamını genişletmeye ve garanti ile risk paylaşımı sunarak Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) mekanizmalarını harekete geçirmeye davet etti.

Filistin bankacılık sektörü ve İsrail ile muhabir bankacılık ilişkileri

Oslo Anlaşması'nın ek bir protokolü olarak 1994 yılında imzalanan Paris Ekonomik Protokolü uyarınca Filistin Para Otoritesi, bankacılık sektörünü denetleyici, düzenleyici kurum ve Filistin yönetiminin resmi mali danışmanı olarak görev yapıyor.

Filistin piyasasında 7'si yerel, 6'sı yabancı (5 Ürdün ve 1 Mısır bankası) olmak üzere toplam 13 banka faaliyet gösteriyor.

Halihazırda İsrail'in "Discount" ve "Hapoalim" adlı iki bankası, Filistin bankalarının İsrail bankacılık sistemiyle ilişkilerini yürütüyor.

Bu ilişkiler, özellikle ticari ödemelere ilişkin nakit transferlerinin gönderilmesi ve alınmasını kapsıyor.

İsrail hükümeti, Filistin yönetimi ve bankalarına karşı ABD'de "terör gruplarına para aktarma" suçlamasıyla açılan davalardan bu iki İsrail bankasını korumak amacıyla 3 yıl önce muafiyet kararı almıştı.

Her yıl yenilenen bu karar olmaksızın İsrail bankaları, hem İsrail içinde hem de ABD mahkemelerinde dava riskiyle karşı karşıya kalıyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana muhabir bankacılık anlaşmasının yenilenme süresi bir yıldan üç aya düşürüldü.

10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, günlük bombardımanlarla Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor ve yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze'ye kararlaştırılan miktarlarda insani yardımın girişini engelliyor.

Kaynak: AA
Dünya BankasıFilistinEkonomiFinansGüncelGazzeDünyaSon Dakika

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