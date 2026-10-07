Şennar, İsrail bankalarıyla ilişkilerin geçici kararlara bağlı olmasına karşı uyardı - Son Dakika
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Şennar, İsrail bankalarıyla ilişkilerin geçici kararlara bağlı olmasına karşı uyardı

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Filistin Merkez Bankası Başkanı Yahya Şennar, İsrail bankalarıyla bankacılık ilişkilerinin geçici kararlara bağlı kalmasının ciddi risk yarattığını söyledi. Şennar, İsrail Bankasının 2026 sonuna kadarki uzatmasının kalıcı çözüm olmadığını belirterek AB'yi baskıya çağırdı.

Filistin Para Politikası Kurulu Başkanı (Merkez Bankası Başkanı) Yahya Şennar, Filistin ekonomisinin İsrail bankalarıyla olan bankacılık ilişkilerinin "geçici" kararlara bağlı olması nedeniyle "ciddi risklerle" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Filistin Para Politikası Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre Şennar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilcisi Andreas Fiedler ile bir araya geldi.

İsrail Bankasının bankacılık ilişkilerini 2026 yılının sonuna kadar uzatma taahhüdünde bulunduğuna işaret eden Şennar, "Bu uzatma iki taraf arasındaki mali ve bankacılık ilişkilerine kalıcı bir çözüm teşkil etmiyor." dedi.

Şennar, Filistin ekonomisinin İsrail bankalarıyla olan bankacılık ilişkilerinin geçici kararlara bağlı olması nedeniyle "ciddi risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini" belirtti.

AB'nin bu sorunun çözümünde aktif rol oynaması ve İsrail bankalarıyla bankacılık ilişkilerinin devamı için baskı yapması gerektiğini söyleyen Şennar, bu ilişkilerin devamlılığının "geçici kararlara veya uzatmalara rehin kalmaması gerektiğini" kaydetti.

AB Filistin Temsilcisi Fiedler de Filistin Para Politikası Kurulu ile iletişim ve koordinasyonu sürdürmenin önemini vurguladı.

İsrail kaynaklı zorluklar ve finansal kriz

Filistin Para Politikası Kurulu daha önce, İsrail bankalarının Filistinli muadilleriyle muhabir bankacılık ilişkilerini kesme ihtimalinin doğurabileceği riskler konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu durumun ticaret hareketliliği, temel mal tedariki ve Filistin ekonomisinin istikrarı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtilmişti.

Kurul ayrıca, Filistin piyasalarında faaliyet gösteren bankalarda biriken şekelleri İsrail'in teslim almaktan kaçınmaya devam etmesinin yaratacağı olumsuz etkilere de dikkati çekmişti.

Şekel, 1994 yılında imzalanan Paris Ekonomik Protokolü çerçevesinde işgal altındaki Filistin topraklarındaki işlemlerde, mal ve hizmet alımlarında yaygın olarak kullanılıyor.

Protokol uyarınca, ulusal bir Filistin para biriminin bulunmaması nedeniyle Filistin Para Politikası Kurulu bankacılık sektörünü denetleme ve düzenleme görevini yürütüyor.

Bankacılık sektöründeki bu zorluklar, İsrail'in Filistin yönetimine ait "gümrük vergisi gelirlerini" alıkoymaya devam etmesi nedeniyle Filistin yönetiminin içinde bulunduğu derin finansal krizin ortasında yaşanıyor.

Filistin Maliye Bakanı Estephan Selame, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, alıkonulan bu fonların tutarının yaklaşık 6 milyar şekele (yaklaşık 2 milyar dolar) ulaştığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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