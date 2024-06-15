Sentosa Plajlarındaki Petrol Sızıntısı Nedeniyle Girişler Kapatıldı

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SİNGAPUR, 15 Haziran (Xinhua) -- Singapur'un tatil adası Sentosa'daki plajlarda petrol sızıntısı tespit edilirken, sulardaki temizlik çalışmaları sebebiyle plajlara giriş kapatıldı.

Ada yönetiminden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Hollanda bandıralı bir tarak gemisi Cuma günü Sentosa yakınlarındaki Pasir Panjang Terminali'nde Singapur bandıralı bir yakıt gemisiyle çarpışarak petrol sızıntısına neden oldu.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi Cumartesi günü yaptığı açıklamada petrol birikintilerini toplamak ve sprey yardımıyla petrolü dağıtmak için 16 adet petrol sızıntısı müdahale gemisinin konuşlandırıldığını duyurdu.