Şentürk ve Gafarova'dan İkili İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Şentürk ve Gafarova'dan İkili İşbirliği Vurgusu

07.04.2026 20:45
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Şentürk, Gafarova ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülkenin yasama organları arasındaki ilişkilere dikkat çekilerek, parlamenterler ile çalışma grupları arasındaki mevcut verimli işbirliklerinden memnuniyetle bahsedildi.

Azerbaycan ve Türkiye parlamentolarının çeşitli parlamenter işbirliği platformlarındaki ortak faaliyetlerinin önemi vurgulanan görüşmede bu platformların bölgede barış, istikrar ve işbirliğine katkı sağladığı belirtildi.

Gafarova, Azerbaycan ve Türkiye'nin ilgili kurumları arasındaki verimli işbirliklerine değinerek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Başsavcılar Konseyinin faaliyetinden övgüyle bahsetti.

Şentürk, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin devlet başkanlarının belirlediği ikili işbirliği gündemine uygun olarak geliştiğini ve tüm alanları kapsadığını ifade etti.

Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelere değinen Şentürk, Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin hem halkları ve devletleri için hem de uluslararası barış, güvenlik ve işbirliğinin sağlanmasında güvenilir liderliklerine ve arabulucu rollerine vurgu yaptı.

Temasları sonrasında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Şentürk, Azerbaycan'ın çok güzel ve doğru yolda ilerlediğini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Şentürk, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in "iki devlet, tek millet" anlayışı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir" sözlerinin kendileri için şiar olduğunu vurgulayarak, "Bu anlayış bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra daha da artacaktır. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan, Allah'ın kendilerine nasip ettiği güçlü liderlere sahiptir." dedi.

Dünyada liderlik denildiğinde akla gelen isimler arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev'in halklarının güvenini kazanmış ve dünya barışı açısından önemli konumda bulunduklarını vurgulayan Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya karmakarışık. Orta Doğu'da işlerin nereye varacağı belli değil. Dünyanın çeşitli yerlerinde savaşlar hiç bitmiyor. Ama bu iki lider barış denildiğinde akla gelen ve barışa öncülük eden liderler olarak öne çıkıyorlar. Bu durumun hem Azerbaycan halkı hem de Türkiye halkı için büyük şans olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
