Güney Kore'de başkent Seul'un güneyindeki Seongnam şehrinde 8 katlı bir binada yangın çıktığı bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre yetkililer, yaptıkları açıklamada, Bundang'daki 8 katlı binada çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Binadaki 50 kişinin kendi çabalarıyla kurtulduğu, 40 kişinin ise ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, binada halen birden fazla kişinin mahsur kaldığının düşünüldüğü ifade edildi.
Yangında henüz can kaybı bildirilmezken, olayın sebebine ilişkin ise soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Seongnam'da Yangın: Çok Sayıda Kişi Mahsur - Son Dakika
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