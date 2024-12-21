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Şera'dan Yaptırım Talebi

Suriyeli lider Şera, ABD heyetiyle görüşmesinde Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

21.12.2024 13:46
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Suriyeli lider Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetle görüşmesinde, ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, oluşumun komutanı durumundaki Suriyeli lider Şera ile ABD heyetinin dün başkent Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Leaf başkanlığındaki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamaya göre, Şera, muhataplarına, Suriye'nin her düzeyde toparlanması ve yeniden canlanmasının sağlanması konusunda destek çağrısı yaptı.

Suriye halkının tüm bölgesel taraflara eşit mesafede durduğunu vurgulayan Şera, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Suriye halkına savaşın ve çatışmaların yarattığı yıkımdan kurtulma fırsatı tanınmasının önemli olduğunu belirten Şera, halkın, Beşşar Esed rejiminden kurtularak bölgeyi kaos ve yabancı müdahalelerden korumada önemli rol oynadığını dile getirdi.

Halkın, savaş ve çekişmelerden uzak yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu ifade eden Şera, savaş suçlularının ve eski rejimin sembollerinin adalet önüne çıkarılması ve kendilerinden hesap sorulmasının gerekliliğini vurguladı.

Şera, ayrıca Suriye'nin yeni döneminde uygulanacak kurumsallaşma ve kalkınma programının tanıtıldığı görüşmede, Suriye'nin bölgesel barışın sağlanmasında ve komşu ülkelerle stratejik ortaklıklar kurulmasında önemli rol oynayacağının altını çizdi.

ABD heyeti, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasını tebrik etti

ABD heyeti, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması ve Beşşar Esed rejiminden kurtulması dolayısıyla tebriklerini iletti.

Suriye halkına ve yeni Suriye yönetimine desteklerini yineleyen heyet, ABD'nin, çözülmesi gereken sorunlar ve zorluklar karşısında Suriye'nin yanında olacağını belirtti.

Heyet, özellikle "Suriye'nin kuzeydoğusundaki meseleler" gibi konularda, istikrarı güçlendirme, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve tüm Suriye halkının bileşenlerini kapsayıcı temsil sağlamaya yönelik atılan somut adımlara destek verdiğini kaydetti.

ABD vatandaşı Travis Timmerman da dahil olmak üzere tutukluların serbest bırakılması çabalarını takdir eden heyet, Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice için sürdürülen arama çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Heyet, mevcut dönemin iyi yönetilmesini ve Suriye Savunma Bakanlığı ile Birleşik Suriye Ordusunun oluşturulmasına yönelik atılan yapıcı adımları da takdir ettiğini belirtti.

Her iki taraf, yaşananları Suriye halkı için "tarihi bir zafer" olarak tanımladı.

Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin sona ermesinin ardından ilk kez bir ABD heyeti dün Şam'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

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