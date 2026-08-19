Serada İlaçlama Sonrası 24 İşçi Hastanelik Oldu
Afyonkarahisar'da ilaçlama yapılan serada çalışmaya başlayan 24 işçi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da daha önce ilaçlama yapılan seradaki otları temizlemek isteyen 24 işçi, rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.
Merkez Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada 17 Ağustos'ta ilaçlama yapıldı.
Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.
Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.
Kaynak: AA
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