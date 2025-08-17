Şerafettin Dağları'nda Eşsiz Gün Doğumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şerafettin Dağları'nda Eşsiz Gün Doğumu

Şerafettin Dağları\'nda Eşsiz Gün Doğumu
17.08.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şerafettin Dağları, güneşin doğuşu ve batışında muhteşem manzaralar sunuyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Şerafettin Dağları, güneşin doğuşu ve batışında eşsiz manzaralar sunuyor.

Karlıova ile Solhan ilçeleri arasında uzanan Şerafettin Dağları, sarp yamaçları ve eteklerindeki yaylalarıyla bölgenin önemli doğal alanlarından biri.

Şerafettin Dağları'nın Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünün karşısındaki bölgeden kentin dört bir yanı görülebiliyor.

Sudurağı köyünde yaşayan vatandaşlar, geçmişte yıllarca hayvancılık yaptıkları Şerafettin Dağları'na çıkarak, güneşin doğuşu ve batışının sunduğu manzarayı seyrediyor.

Arazi aracıyla yaklaşık 8 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından zirveye çıkan köy sakinleri, ilk olarak gün batımını izliyor ve güneşin doğuşunu görebilmek için geceyi dağın zirvesinde geçiriyor.

Gün doğmadan uyanan vatandaşlar, hakim tepeden güneşin sahneye çıktığı ilk anları izlemenin keyfini yaşıyor.

Bölge, aynı zamanda 1916-1917 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı alan olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sit alanı olarak korunuyor ve tarihi izleriyle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

"Güzel bir deneyim oldu"

Fotoğraf tutkunu ve özel eğitim öğretmeni Muhammed Celayir, AA muhabirine, yıllardır doğa gezileri ve kamp yaptığını söyledi.

Şerafettin Dağları'nın zirvesinde hem fotoğraf hem de doğa tutkusunu birleştirebildiğini anlatan Celayir, şunları kaydetti:

"Arazi araçlarıyla rahat ulaşım sağlayabileceğiniz bir noktada ve kamp için de gayet uygun. Ben de eşimin Sudurağı köyünde yaşayan akrabaları ile buraya geldim. Çok güzel anlara şahitlik ettik, çok güzel görüntüler aldık. Bingöl'ün farklı noktalarından güneşin doğuşu izlenebiliyor. Şerafettin Dağları da bunlardan biri. Aynı zamanda alternatif bir rota sunuyor. Yazın en sıcak zamanında buz gibi bir gece geçirdik. Güzel bir deneyim oldu. Güneşin doğuşunun videosunu ve fotoğraflarını çektik. En güzel yanı o anlara şahitlik etmekti. Bunları belgelemek de güzel oldu."

Köy sakinlerinden Abdullah Kuş da bölgede eşsiz bir manzaranın bulunduğunu ifade ederek, "Karşıda Muş'u, Karlıova'yı, Bingöl'ü görüyorum. Bingöl'ün nadir bölgelerinde böyle güzel manzaralar oluşuyor ama burası daha güzel. Arkadaşlarımızla beraber geldik, burada kampımızı kurduk, çayımızı içtik. Sonra güneşin doğuşunu seyretmenin keyfini yaşadık. İnşallah herkes bu keyfi yaşar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Karlıova, Güncel, Turizm, Kültür, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şerafettin Dağları'nda Eşsiz Gün Doğumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 12:08:08. #7.13#
SON DAKİKA: Şerafettin Dağları'nda Eşsiz Gün Doğumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.