Şerafettin Dağları\'nda Eşsiz Gün Doğumu

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Şerafettin Dağları, güneşin doğuşu ve batışında eşsiz manzaralar sunuyor.

Karlıova ile Solhan ilçeleri arasında uzanan Şerafettin Dağları, sarp yamaçları ve eteklerindeki yaylalarıyla bölgenin önemli doğal alanlarından biri.

Şerafettin Dağları'nın Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünün karşısındaki bölgeden kentin dört bir yanı görülebiliyor.

Sudurağı köyünde yaşayan vatandaşlar, geçmişte yıllarca hayvancılık yaptıkları Şerafettin Dağları'na çıkarak, güneşin doğuşu ve batışının sunduğu manzarayı seyrediyor.

Arazi aracıyla yaklaşık 8 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından zirveye çıkan köy sakinleri, ilk olarak gün batımını izliyor ve güneşin doğuşunu görebilmek için geceyi dağın zirvesinde geçiriyor.

Gün doğmadan uyanan vatandaşlar, hakim tepeden güneşin sahneye çıktığı ilk anları izlemenin keyfini yaşıyor.

Bölge, aynı zamanda 1916-1917 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı alan olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sit alanı olarak korunuyor ve tarihi izleriyle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

"Güzel bir deneyim oldu"

Fotoğraf tutkunu ve özel eğitim öğretmeni Muhammed Celayir, AA muhabirine, yıllardır doğa gezileri ve kamp yaptığını söyledi.

Şerafettin Dağları'nın zirvesinde hem fotoğraf hem de doğa tutkusunu birleştirebildiğini anlatan Celayir, şunları kaydetti:

"Arazi araçlarıyla rahat ulaşım sağlayabileceğiniz bir noktada ve kamp için de gayet uygun. Ben de eşimin Sudurağı köyünde yaşayan akrabaları ile buraya geldim. Çok güzel anlara şahitlik ettik, çok güzel görüntüler aldık. Bingöl'ün farklı noktalarından güneşin doğuşu izlenebiliyor. Şerafettin Dağları da bunlardan biri. Aynı zamanda alternatif bir rota sunuyor. Yazın en sıcak zamanında buz gibi bir gece geçirdik. Güzel bir deneyim oldu. Güneşin doğuşunun videosunu ve fotoğraflarını çektik. En güzel yanı o anlara şahitlik etmekti. Bunları belgelemek de güzel oldu."

Köy sakinlerinden Abdullah Kuş da bölgede eşsiz bir manzaranın bulunduğunu ifade ederek, "Karşıda Muş'u, Karlıova'yı, Bingöl'ü görüyorum. Bingöl'ün nadir bölgelerinde böyle güzel manzaralar oluşuyor ama burası daha güzel. Arkadaşlarımızla beraber geldik, burada kampımızı kurduk, çayımızı içtik. Sonra güneşin doğuşunu seyretmenin keyfini yaşadık. İnşallah herkes bu keyfi yaşar." ifadelerini kullandı.