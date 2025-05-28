Seramik Kursunu Tamlayan Çocuklara Sertifika

Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda açılan "Seramik Karo Kaplamacılığı" kursunu tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kale Seramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı arasında 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 34 suça sürüklenen çocuğa "Seramik Karo Kaplamacılığı" kursu verildi.

Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen törende, Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla açılan ve vakfın malzeme desteği sağladığı, 432 saat süren kursubaşarıyla tamamlayan hükümlülere sertifikaları takdim edildi.

Kursiyerlere, takım çantası ve işçi tulumu verildi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Mustafa Küçük, Vakıf Genel Müdür Emine Rana Birden'e ve onun şahsında Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay'ya sunulmak üzere hediyeler takdim edildi.

Törene, Samsun Cumhuriyet Savcısı Mustafa Küçük, Kale Seramik Vakfı Genel Müdürü Emine Rana Birden, Kavak Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Çankaya, Kurum Müdürü Selma Tekin ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı.