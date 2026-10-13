Serangan açıklarında 22 deniz kaplumbağası bulundu, 20'si Bali'de okyanusa bırakıldı - Son Dakika
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Serangan açıklarında 22 deniz kaplumbağası bulundu, 20'si Bali'de okyanusa bırakıldı

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Endonezya'da deniz polisi, kaçakçılık ihbarı üzerine Serangan Adası açıklarında terk edilmiş teknede 22 canlı deniz kaplumbağası buldu. Koruma merkezine gönderilen kaplumbağalardan 2'si tedavi edilirken, 20'si Bali Adası'nda okyanusa bırakıldı.

SERANGAN Endonezya'da yetkililer, Bali Adası'nda terk edilmiş teknede bulunan 22 deniz kaplumbağasından 20'sini okyanusa bıraktı.

Endonezya'da deniz polisi, çevre sakinlerinin deniz kaplumbağası kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Polisler, Serangan Adası açıklarında terk edilmiş teknede canlı 22 deniz kaplumbağası ele geçirdi.

Yetkililer, koruma merkezine gönderilen deniz kaplumbağalarından 2'sinin tedavisinin sürdüğünü, diğer 20'sinin de Bali Adası'nda okyanusa bırakıldığını kaydetti.

Endonezya'da yasalar gereği 1990'dan bu yana koruma altında bulunan deniz kaplumbağası ticaretini yapmanın yasak olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Serangan açıklarında 22 deniz kaplumbağası bulundu, 20'si Bali'de okyanusa bırakıldı - Son Dakika
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