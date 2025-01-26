Serbest Bırakılan İsrailli Askerlerden Korku İfadeleri - Son Dakika
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Serbest Bırakılan İsrailli Askerlerden Korku İfadeleri

Gazze'de serbest kalan 4 İsrailli asker, bombardımanlar nedeniyle korktuklarını açıkladı.

26.01.2025 16:47
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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında cumartesi günü serbest bırakılan İsrailli 4 kadın asker, mensubu oldukları ordunun Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarından "çok korktuklarını" anlattı.

Kanal 12'ye konuşan serbest bırakılan askerler, İsrail ordusunun Gazze'de tutuldukları yere yakın bir noktaya saldırı düzenlediğini ve korkuya kapıldıklarını belirtti.

İsrailli kadınlar, Gazze'ye sık sık düzenlenen bombardımanlar nedeniyle güvenlikleri için sürekli evler ve tüneller arasında geçiş yaptıklarını dile getirdi.

Hamas, İsrail'in 15 aydır Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında bazı İsrailli esirlerin öldürüldüğünü bazılarının da ölüm tehlikesi atlattığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Serbest kalan İsrailli kadınların sağlık durumu "mükemmel"

Serbest kalan İsrailli 4 asker, Tel Aviv yönetiminin daha önce dile getirdiği Hamas'ın serbest bırakılacak esirlere mutlu görünmeleri için sakinleştirici ve uyarıcı ilaçlar verdiği yönündeki iddiaları da reddetti.

İsrail ordusu doktorları, dün serbest bırakılan kadın askerleri muayene ettikten sonra sağlık durumlarının "mükemmel" olduğunu ve Gazze Şeridi'nde kaldıkları süre boyunca herhangi bir uyarıcı veya uyuşturucu madde almadıklarını doğruladı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2'nci turunda, 4 İsrailli kadın askere karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli serbest bırakıldı.

Esir takasının 1'nci turunda 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir serbest kalmıştı

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esirtakası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serbest Bırakılan İsrailli Askerlerden Korku İfadeleri - Son Dakika

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