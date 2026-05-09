Serdar Leblebici\'nin Yeni Sergisi CerModern\'de

Sanatçı Serdar Leblebici'nin "Seriler Arası Yolculuk" başlıklı sergisi sanatseverlerle buluştu.

CerModern'de açılan sergide sanatçının yaklaşık 10 yıllık üretim sürecinden seçilen eserlerden oluşan çalışmalar yer alıyor.

Leblebici'nin peyzaj, nilüfer, portre, mitoloji ve heykel serilerinden çalışmalarının yer aldığı sergide, modern ve klasik sanatın izleri de dikkati çekiyor.

Sanatçı, sanat tarihinde daha önce resmedilmiş imgeleri kendi yorumuyla yeniden ele alırken, görsel kurgu, renk kullanımı ve anlatım biçimlerinde farklı arayışlara da yöneliyor.

Sergi, 21 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.