Serdar Şayık Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serdar Şayık Dünya Şampiyonu Oldu

Serdar Şayık Dünya Şampiyonu Oldu
21.05.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'dan Serdar Şayık, Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk elde etti.

BURSA'da yaşayan Serdar Şayık (26), 15 yıl önce okulunda yapılan seçmelerle adım attığı dövüş sporlarında dünya şampiyonluğuna ulaştı. Geçen yıl Abu Dabi'de dünya ikincisi olan milli sporcu, Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda rakiplerini teker teker eleyip, 63,5 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Nilüfer ilçesinde yaşayan Serdar Şayık, 15 yıl önce okulunda yapılan seçmelere katılıp, karate sporuna başladı. Disiplini ve yeteneğiyle dikkat çeken Şayık, düzenli antrenman yaparak kick boksa yöneldi ve çalışmalarını zamanla profesyonel düzeye taşıdı. Katıldığı ulusal organizasyonlarda üst üste Türkiye şampiyonlukları elde eden Şayık, Avrupa şampiyonu olurken, Abu Dabi'de 21-30 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda da çıktığı 5 maçın ardından dünya ikinciliğini elde etti. Hedefi 1'incilik kürsüsü olan milli sporcu, 12-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 'Turkish Open WAKO World Cup' (Dünya Kupası) yarışmasında ringe çıktı. 63,5 kilogram 'Low Kick' branşında mücadele eden Şayık, tüm rakiplerini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

'TÜRK BAYRAĞINI TÜM DÜNYADA DALGALANDIRDIM'

Her müsabakaya disiplinli bir şekilde hazırlandığını söyleyen Serdar Şayık, "Aktif olarak kick boks yapıyorum. Antalya'da dünya kupası yapıldı. 2 ülkeden 2 rakiple dövüştüm. Biraz zorlandım. Ama dünya şampiyonu oldum. Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandırdım. Herhangi bir devlet desteği veya belediyelerden destek almadım. Keşke bize destek çıksalardı. Antrenmanlarım devam ediyor. Bir turnuvamız var, onu da kazanırsam yeniden ülkemizi yurt dışında temsil edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serdar Şayık Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm Yetkililer “içmeyin” dedi Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm! Yetkililer “içmeyin” dedi
Erdoğan’dan “veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Erdoğan’dan “veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Fenerbahçe’ye 85 milyon euroluk engel Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
09:40
Fatih Terim’in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 10:35:23. #7.13#
SON DAKİKA: Serdar Şayık Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.