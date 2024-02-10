Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Hendek\'te ziyaretlerde bulundu

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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Hendek ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Yaşar Civelek ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Alemdar, yaptığı konuşmada, yeni dönemde medeniyet şuuruyla hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

"Kimsesizlerin kimsesi" olan bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Alemdar, şunları söyledi:

"Gönüller bir olmazsa bereket olmaz. İnşallah şehrimizin geleceğini inşa ederken, gönül belediyeciliği şiarından taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir ilçemizi diğerinden ayrı görmüyoruz. Hangi ilçemiz olursa olsun, yatırımlardan mahrum bırakmadan adil bir hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz. 'Büyük Türkiye' idealine ulaşmak için her alanda büyük hedefler koyarak, büyük düşünmek zorundayız. Bugüne kadar hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalıştık, önümüzdeki süreçte de çalışmaya da devam edeceğiz."

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de "Cumhur İttifakı'nın bereketine inanalım. Bizi ayırmak için çok uğraştılar ama fırsat vermedik ve milletimiz de iradesini ortaya koyarak 'sakın ayrılmayın' dedi. Bizim beraberliğimiz, devletimizin bekası içindir. İnşallah 31 Mart'tan sonra da bu birlik ve beraberliği aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hendek Belediye Başkanı ve adayı Turgut Babaoğlu da ilçede 5 yılda çok önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Daha iyisini yapabilmek, ilçemizin değerini artırmak ve hemşehrilerimize güzel bir Hendek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 5 yıl önce nasıl desteklerinizle seçildiysek, inşallah yine desteklerinizle sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Alemdar'a, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Namlı Dündar ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer İbrahimbaş eşlik etti.

-Alemdar, Kadın Kolları Vefa Toplantısı'na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı ve adayı Mutlu Işıksu ile Kadın Kolları Vefa Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Alemdar, siyasetin bir vefa borcu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi siyaset vefa, fedakarlık, adanmışlık ister. İşte bugün gördüm ki; ablalarımız, kardeşlerimiz davasına ilk günkü heyecanla sahip çıkmaya devam ediyor. Sizlerden Allah razı olsun. Sizinle birlikte yürüdüğümüz bu yolda, Allah yüzümüzü kara çıkarmasın." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Adapazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili de katıldı.

Alemdar, daha sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleriyle bir araya geldi.