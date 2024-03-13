Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Kaynarca\'da ziyaretlerde bulundu

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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Kaynarca'da ziyaretlerde bulundu.

İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre Alemdar, Şeyhtımarı ve Müezzinler mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Alemdar, ilçenin yatırım eksiklerine değinerek, "Kaynarca'yı potansiyeline uygun hale getirmeyi hedefliyoruz. Burada yapacak çok işimiz var. Önce doğalgaz sorununu çözeceğiz. Sonrasında üstyapıya gireceğiz. Bölgesel parklar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu da ilçede ziyaretlerini sürdürüyor.

İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre Işıksu, Karaağaç Bulvarı, Tuzla ve Karaosman mahallelerinde esnafı ziyaret etti, Yenidoğan Mahallesi'ndeki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Işıksu, daha sonra da Enderun Eğitim Vakfı üyeleriyle buluştu.