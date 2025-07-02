Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin asma tavanının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan otomobil koltuk kılıfı üreten iş yerinin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Serdivan'da Asma Tavan Çöktü: 3 Yaralı - Son Dakika
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