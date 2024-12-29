Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta A.K. (26), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Y.E.A'yı (21) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.
Son Dakika › Güncel › Serdivan'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
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