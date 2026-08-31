Serdivan'da Evde Doğum Gerçekleşti - Son Dakika
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Serdivan'da Evde Doğum Gerçekleşti

Serdivan\'da Evde Doğum Gerçekleşti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, evde doğum yapan anne ve bebek hastaneye kaldırıldı, sağlıkları iyi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde doğumu evde başlayan anne, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bir kız bebek dünyaya getirdi. Daha sonra hastaneye kaldırılan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan kadın, doğum sancıları başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi tarafından kadının yapılan sağlık kontrolünde doğumun başladığı tespit edildi. Ambulansta bulunan doktorun müdahalesiyle kadının doğumu evde gerçekleştirildi. Yapılan müdahale ile anne, kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından anne ve bebeği sağlık kontrollerinin yapılması için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü'ne sevk edildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serdivan'da Evde Doğum Gerçekleşti - Son Dakika

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