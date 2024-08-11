Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının site duvarına çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Selahiye Mahallesi'nde fındık bahçesinden dönen işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen "pat pat", kontrolden çıkarak yol kenarındaki site duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilerek yola savrulan sürücü ile 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Serdivan'da Pat Pat Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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