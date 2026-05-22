Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

22.05.2026 21:06
Serdivan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken, yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, K.A (22) ve E.B.A. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve bir adreste yapılan aramada, 8,77 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu içme aparatları, ruhsatsız tabanca ve 238 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.A. tutuklandı. Hakkında başka suçlardan 19 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü K.A. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

