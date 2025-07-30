Serebral Palsi Hastası Muhammed, Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Serebral Palsi Hastası Muhammed, Türkiye Şampiyonu Oldu

30.07.2025 11:14
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İstanbul'da, serebral palsi hastası 17 yaşındaki Muhammed Sosa, halterde Türkiye şampiyonu oldu.

İstanbul'da devlet korumasındaki çocuk evinde kendi imkanlarıyla beton dökme ağırlıklarla halter çalışmalarına başlayan serebral palsi hastası 17 yaşındaki Muhammed Sosa, kurumun desteğiyle gittiği spor salonunda iki yıllık çalışmayla paralimpik halterde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Kartal Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Birimi'nde kalan Muhammed Sosa, serebral palsi hastalığına rağmen azmi ve çalışkanlığıyla dikkatleri üzerine çekti. 8 yıldır devlet korumasında bulunan Sosa'nın spora ilgisi, çocuk evindeki görevliler tarafından fark edildi.

Basit malzemelerle kendi dambıllarını hazırlayıp egzersiz yapan Sosa, ücretsiz olarak özel bir spor salonuna kaydedildi. Genç sporcu, beden eğitimi öğretmeni ve birim sorumlularının desteğiyle paralimpik haltere yöneldi.

Spora tutunarak hayatına yön veren Sosa, bu yıl Türkiye Paralimpik Halter Şampiyonası'nda 80 kilo kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Kısa sürede önemli başarı elde eden Muhammed Sosa, AA muhabirine, 2 yıl önce beton dökme dambıllarla çalışırken, sosyal hizmet görevlilerinin desteğiyle spor salonunda kendini geliştirmeye başladığını söyledi.

Sosa, "Yurttaki müdürümüz beni spora teşvik etti, iyi bir sporcu oldum. Çok düzenli çalıştım, her gün 3-4 saat antrenman yaptım, mental olarak da çok yol kat ettim, kendimi spora adadım." dedi.

Şampiyonalarda birinci olmak için çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Sosa, şunları kaydetti:

"Türkiye şampiyonu olacağımdan yüzde yüz emindim. Rakibime dedim, 'Ben Türkiye şampiyonu olacağım' diye. Hastaydım ve ona rağmen şampiyon oldum. Aslında heyecanlıydım, rakiplerim benden büyüktü. 'Madalya alıp eve gideceğim' dedim. Kuruluştaki arkadaşlarım artık beni adımla değil, 'Şampiyon' diye çağırıyorlar, hepsi artık beni tanıyor. Kuruluşa gittiğimde sabah arkadaşlarım yemekhanede, 'Şampiyon geldi' diyerek beni pastayla karşıladı. Çok mutlu oldum. Milli takıma girmek istiyorum, sadece halter ile hatırlanmak istemiyorum, bütün sporlarda iyi olmak istiyorum."

"Ben sakat ayağımla birinci olduysam herkes yapabilir"

Muhammed Sosa, milli takıma girdikten sonra olimpiyatlarda şampiyon olmak istediğini, bunun için de aralıksız çalıştığını belirterek, "Bu sporda en büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak, zaten olacağım. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil ederek ülkemi gururlandırmak istiyorum. Benim idolüm yok, ben insanlara idol olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Sağlık sorunlarını engel olarak görmediğinin altını çizen Sosa, "Ben bu sakat ayağımla birinci olduysam herkes yapabilir. Bacağımı kendime engel olarak görmüyorum. Ben diğer insanlar gibi spor yapmak için biraz daha zaman harcıyorum ve oluyor. İnsanın, elindekinin kıymetini bilmesi gerekiyor. Beni görüp spora merak salan arkadaşlarım var, ben onlara da yardımcı oluyorum." diye konuştu.

Hedefi olimpiyatlar

Sosa, insanların hayatlarında bir şeylerle ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle birlikte kaldığı arkadaşlarını da spora yönlendirmeye çalıştığını belirtti.

Yaptığı sporda en iyisi olmak istediğini dile getiren Sosa, "Hep kazanmak istiyorum. İkinci olmaktan nefret ediyorum, hep en iyisi olmak istiyorum. 2028'de kesin olimpiyatlara giderim. Hatta olimpiyatlarda madalya da alırım, eğer alamazsan olimpiyatlardan buraya yürüyerek geleceğim. Ülkemi gururlandırmak çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Muhammed'in başarısı diğer çocuklara örnek oldu

Kartal Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Birimi sorumlusu Onur Yıldız ise Muhammed Sosa'nın kendi imkanlarıyla spor yapmaya çalıştığını fark edince, onu özel bir spor salonuna yazdırdığını söyledi.

Yıldız, "İki yıl öne kuruluşa ilk geldiğimde Muhammed'i gördüm. O zamanlar beton dökme dambıl ve ekipmanlarla çalışıyordu. Kapıya asıldığını, bu şekilde çalıştığını gördüm. Dikkatimi çekti. Üye olduğum spor salonuyla konuştum ve ücretsiz olarak çocuğumuza bu spor salonunda üyelik verildi. Birlikte antrenmanlar da yapmaya başladık. Beden eğitimi öğretmenimizle şampiyonaya gönderdik Muhammed'i." dedi.

Sporun Sosa'ya çok şey kattığını ifade eden Yıldız, Sosa'nın fiziksel olarak kendisini çok geliştirdiğini ve daha disiplinli bir genç olduğunu vurguladı.

Kuruluştaki çocukları spora yönlendirmek için zaman zaman çalışmalar yaptığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Muhammed'in başarısından sonra çocuklarım artık kendileri yanıma gelmeye başladı, çeşitli spor dallarına yönelmek istediklerini söylediler. Bu konuda Muhammed'in bir öncelik olduğunu düşünüyorum. Bu çocuklar özel çocuklar. Özellikle ilgi alanlarının keşfedilmesi ve bu yönde ilerleme sağlamaları çok önemli. Diğer özel çocuklara da bu konuda destek olursak, onlar da iyi yerlere gelir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serebral Palsi Hastası Muhammed, Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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