 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Serebral Palsili Kızının Tedavisi İçin Pasta Üreten Anne - Son Dakika
Üye Girişi

Serebral Palsili Kızının Tedavisi İçin Pasta Üreten Anne

Sakarya'da serebral palsi (SP) hastası kızının tedavisi için iş hayatını evinde pasta üreterek sürdüren ziraat mühendisi anne, çocukluk hayali pastacılıkta kendini geliştirerek ev ekonomisine katkı sağlıyor. 37 yaşındaki Şühra Sevindik, kızının tedavisiyle ilgilenmek için iş hayatını noktaladıktan sonra pastacılığa yönelmiş ve evinde butik üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. Pasta yapmanın kendisi için bir terapi olduğunu belirten Sevindik, çocuklarının sorumluluğunu da göz önünde bulundurarak büyük hayalleri olmasa da pastacılık yarışmalarına katılmak istediğini ifade etmiştir.

Serebral Palsili Kızının Tedavisi İçin Pasta Üreten Anne
31.12.2023 - 11:19,
Abone Ol

Sakarya'da serebral palsi (SP) hastası kızının tedavisi için iş hayatını evinde pasta üreterek sürdüren ziraat mühendisi anne, çocukluk hayali pastacılıkta kendini geliştirerek ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Hendek ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Şühra Sevindik, 11 aylıkken SP teşhisi konan kızı Zülal Elif Sevindik'in tedavisiyle ilgilenmek için 2016'da iş hayatını noktaladı.

Zülal Elif'in yoğun tedavi süreciyle ilgilenmeye odaklanan Sevindik, hem kızının yanında olacağı hem de aile bütçesine katkı sağlayacağı bir işle meşgul olmak için çocukluk hayali pastacılığa yöneldi.

Önceleri tanıdıklarına ücretsiz pasta yapmaya başlayan Sevindik, taleplerin artması üzerine bu alanda eğitim ve sertifika alarak evinde butik üretime başladı.

Haftanın 6 günü ilçe ve kent merkezinde ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki kızını fizik tedavi seanslarına götüren Sevindik, ev işlerinden arta kalan zamanlarda da ayda 25'ten fazla pasta üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Ne zaman üzülsem elime şeker hamurunu alınca rahatlıyorum"

Şühra Sevindik, AA muhabirine, pasta yapmanın, kendisi için müthiş bir terapi olduğunu söyledi.

Ziraat mühendisi olduğunu ancak kızını 6 gün tedaviye götürdüğü için bu şartlarda çalışma ortamı bulamadığını anlatan Sevindik, "Ben de çocukluk hayalimin peşinden koşmaya karar verdim. Evde kendi çapımda çocuklarıma, yeğenlerime pasta yapıyordum. Sonrasında çevrem, ailem bunu mesleğe çevirmem gerektiğini düşündü, öyle başladık. Yedi yıldır yapıyorum." dedi.

Sevindik, ne zaman sıkılsa ve üzüntü duysa eline şeker hamuru aldığında rahatladığını dile getirdi.

İlk zamanlar, "Mühendis olmuşsun neden pastacılık yapıyorsun?" eleştirileri aldığını belirten Sevindik, "Para kazanmanın yanında müthiş bir terapi aslında benim için. Kızımın hastalığını öğrendiğim zaman üzüntü yaşadık. Şimdi bile ne zaman üzülsem elime şeker hamurunu alınca rahatlıyorum." diye konuştu.

"Hayaller var da zaman yok, şu an önceliğim çocuklar"

Sevindik, çevresindekilerin pastane açması gerektiğini devamlı söylediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Önceliğim kızım, zaten kızımın tedavisi için bu yola çıktım. Çok kısa vadede pastane gibi büyük hayallerim yok ama tabii pastacılık ile ilgili yarışmalar var, onlara katılmak istiyorum. Hayaller var da zaman yok çünkü siparişler yoğun, ekstra çalışmaya zamanım yok. Bir kızım daha var. Çocuk sorumluluğu başka bir şey, o yüzden şu an önceliğim çocuklar."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çocukluk, Sakarya, Çocuk, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serebral Palsili Kızının Tedavisi İçin Pasta Üreten Anne - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 13:06:31. #1.12#
SON DAKİKA: Serebral Palsili Kızının Tedavisi İçin Pasta Üreten Anne - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement