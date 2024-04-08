Şeref Bilsel, Metin Altıok Şiir Ödülü'nü kazandı

Bu yıl 17. kez verilen "Metin Altıok Şiir Ödülü"nü şair Şeref Bilsel'in "Kağıdın Ölümü" isimli kitabı aldı.
Kırmızı Kedi Yayınlarından yapılan açıklamaya göre Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan, Latife Tekin ve Haydar Ergülen'den oluşan seçici kurul ödülün Birsel'e verilmesini kararlaştırdı.
Açıklamada, ödülün Bilsel'e verilmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Şeref Bilsel, çağın ürkütücü labirentlerinde bir başına kalmış insan tekinin, evlerden, ölümlerden, gelecek rüyalarından ve bir şiddet sarmalından geçerek toplumsal hayata karışmış yalnızlığını ve huzursuzluğunu; toplumsal hayatın evlerimizi, hayatlarımızı geleceğimizi kuşatmış büyük yabancılaşmasını, sevgisizliğini ve yıkıcılığını, aralarındaki diyalektik ilişkiyi ustalıkla göstererek, insan olma erdemini yücelten bir etik yaklaşımla, şiirin derin, çağrışımı geniş, incelikli diliyle hepimizin yüreğine ısrarla sunan bir şiire varmıştır 'Kağıdın Ölümü'nde. Bu nedenle 2024 Metin Altıok Şiir Ödülü'nün Şeref Bilsel'e verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir."
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