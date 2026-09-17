Şerefiye Sarnıcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 lirayla kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şerefiye Sarnıcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 lirayla kapılarını açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Tarihi Yarımada'sındaki yaklaşık 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 lira giriş ücretiyle hizmet vermeye başladı. 17 Eylül'den itibaren geçerli uygulama kapsamında ziyaretçiler, kimlik kartlarını ibraz ederek sarnıcı gezebilecek.

İstanbul'un Tarihi Yarımada'sındaki yaklaşık 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 lira giriş ücretiyle hizmet vermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Kültür AŞ işletmesindeki sarnıçta 17 Eylül'den itibaren geçerli olan uygulama kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her gün 10.00-18.00 saatlerinde 1 lira karşılığında ziyaret gerçekleştirebilecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerin girişte kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.

İstanbul'un tarihi mirasının önemli yapılarından Şerefiye Sarnıcı'ndaki uygulamayla kültürel mirasın daha geniş kitlelerle buluşturulması ve vatandaşların tarihi yapılara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Yaklaşık 1600 yıllık geçmişe sahip

Yapım kitabesi bulunmayan Şerefiye Sarnıcı'nın, mimari özelliklerinden hareketle Doğu Roma İmparatoru 2. Theodosius döneminde (408-450) inşa edildiği öngörülüyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen sarnıcın, tarih boyunca Büyük Saray, Nymphaeum ve Zeuksippos Hamamı gibi önemli yapılara su sağladığı biliniyor.

Yaklaşık 24 metreye 40 metrelik alana inşa edilen ve tavan yüksekliği 11 metreyi bulan sarnıçta 45 yelken tonoz ve 32 sütun bulunuyor. Korinth üslubundaki sütun başlıkları Marmara Adası mermerinden yapılırken akantus yapraklarıyla bezeli başlıklar yapıya özgün bir görünüm kazandırıyor.

İç duvarları su geçirmez sıvayla kaplanan yapının köşeleri su basıncına dayanıklı olması amacıyla kavisli şekilde tasarlanırken duvar kalınlığı yaklaşık 2,5 metreyi buluyor.

Şerefiye Sarnıcı, haftanın her günü 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiŞerefiye SarnıcıİstanbulKültürGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kütahya’da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu Kütahya'da esnafın beslediği kedi, bacakları kesilmiş halde bulundu
Bartın’da eğlence mekanı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı, 6 tutuklama Bartın'da eğlence mekanı kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı, 6 tutuklama
Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti
Orban Türkiye’ye çabuk alışmış Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Trump’ın seçtiği isimden ters köşe İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi
İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
19:31
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
18:56
Türk tırı, İtalya’da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
18:12
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 20:10:11. #7.13#
SON DAKİKA: Şerefiye Sarnıcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 lirayla kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement