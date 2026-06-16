Şereflikoçhisar\'da Dolu Zararını Tespit İçin Harekete Geçildi

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde geçen günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışında zarar gören Tuz Gölü Ovası'ndaki tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılacak.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde geçen günlerde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Hasat dönemi yaklaşan arpa ve buğday tarlalarının yağıştan dolayı ağır hasar görmesi üzerine Şereflikoçhisar Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Tuz Gölü Ovası çiftçileriyle arazide bir araya gelerek acil durum toplantısı düzenledi. Siyaset üstü bir dayanışma sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Koçak, belediye bünyesindeki ziraat mühendislerine vakit kaybetmeksizin tüm tarlalarda hasar tespiti yapılması talimatını verdi.

'TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ'

Çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Koçak, "Bizim bulunduğumuz makamlar, zor durumda kalanın omuzundan tutmak için var. Yoksa kuru kuruya o odalarda oturmanın bir anlamı yok. Kanun çerçevesinde belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası üzerinden hasar tespit tutanaklarınızı mutlak suretle hazırlayın. Daha sonra destek başvurularını başlatacağız. Amacımız devletimizin ve belediyemizin sıcak yüzünü sizlere hissettirmek" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN TALİMAT

Toplantı esnasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da telefonla bağlanarak, "Can kaybı olmasın, gerisi bir şekilde telafi edilir. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığına talimatı verdim, gereken neyse Allah'ın izniyle sonuna kadar yapacağız. Kendinizi yalnız hissetmeyin" ifadelerini kullandı.