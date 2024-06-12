Serik Belediyesi'nin taşınmazlarına icra takip işlemi başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Serik Belediyesi'nin taşınmazlarına icra takip işlemi başlatıldı

Antalya'nın Serik Belediyesi'nde 600 işçinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklı alacaklarına ilişkin açtıkları dava sonucunda belediyenin taşınmazları hakkında icra takip işlemi başlatıldığı bildirildi. Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, sendika üyeleri ve avukatlarıyla Serik Adliyesi önünde, belediyede çalışan sendika üyelerinin alacakları ve hak kayıpları hakkında açıklamada bulundu.

12.06.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik Belediyesi'nde 600 işçinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklı alacaklarına ilişkin açtıkları dava sonucunda belediyenin taşınmazları hakkında icra takip işlemi başlatıldığı bildirildi.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, sendika üyeleri ve avukatlarıyla Serik Adliyesi önünde, belediyede çalışan sendika üyelerinin alacakları ve hak kayıpları hakkında açıklamada bulundu.

Serik Belediyesi ile 2019'da toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ve bir süre sonra belediye meclisinde toplu iş sözleşmesinin iptal edildiğini anlatan Kandil, bunun ardından İdare Mahkemesine meclis kararının iptaline ilişkin dava açıldığını ve geçen yıl mayısta Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nca da toplu iş sözleşmesinin meclis kararıyla iptal edilemeyeceği yönünde karar verildiğini kaydetti.

Sendika üyesi 600 işçinin de 2019'dan bu yana toplu iş sözleşmesinin uygulanmamasından kaynaklı geçmişe dönük alacaklarına ilişkin dava açtığını belirten Kandil, "600 işçinin açtığı davalarda bugün 100'e yakın dosya karara bağlandı. Bunlarla ilgili belediyenin bin 95 taşınmazı hakkında icra takip işlemi başlattık." dedi.

Kandil, bu yılki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen Kadir Kumbul'un seçim öncesi işçilere alacaklarını ödeme vaadinde bulunduğunu ancak 3 aydır ödeme yapmadığını ifade ederek, "Belediye işçilere 50 milyon 400 bin lira borçlanmıştır. Ayrıca Kumbul'un göreve gelmesinden bu yana üyelerimiz, sendikadan istifa etmeleri için baskı ve tehdite maruz kalmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Muhammed Talha, Sendika, Antalya, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik Belediyesi'nin taşınmazlarına icra takip işlemi başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: Serik Belediyesi'nin taşınmazlarına icra takip işlemi başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement