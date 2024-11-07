Serik Bilim Festivali Açıldı - Son Dakika
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Serik Bilim Festivali Açıldı

Serik Bilim Festivali Açıldı

Serik'te düzenlenen bilim festivali, 10 Kasım'a kadar 300 etkinlik sunacak.

07.11.2024 17:16
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3. Serik Bilim Festivali düzenlenen törenle açıldı.

Serik Kaymakamlığı, Serik Belediye Başkanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, Boğazkent mahallesindeki sahilde TÜBİTAK 4008 Bilim Şenlikleri programı kapsamında açıldı.

Açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, son 10 yıl içinde ilçeye 23 yeni eğitim tesisi kazandırıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Kadir Kumbul ise festivaldeki amaçlarının, bilim ve öğrenme tutkusunu topluma yaymak ve her yaştan bireyin hayal gücünü harekete geçirmek olduğunu kaydetti.

Törene, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğretim üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

10 Kasım'da sona erecek festivalde, 60 atölye, güneş ve gökyüzü gözlemi, sportif faaliyetler ve çocuk oyunlarından oluşan 300 etkinlik gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serik Bilim Festivali Açıldı - Son Dakika

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