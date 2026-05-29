Serik\'te Bahçede Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir bahçede bulunan baraka ve ağılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kökez Mahallesi'nde Üründü kara yolunda yer alan bahçe içindeki baraka ve ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yakındaki ormanlık alana ve meyve bahçesine sıçramadan söndürüldü.

Bir süre önce boşaltıldığı öğrenilen baraka ve ağıl, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.